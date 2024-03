https://sputniknews.lat/20240328/petro-acusa-a-milei-de-querer-destruir-el-proyecto-de-integracion-de-america-latina-1149311648.html

Petro acusa a Milei de querer "destruir" el proyecto de integración de América Latina

Petro acusa a Milei de querer "destruir" el proyecto de integración de América Latina

28.03.2024

En su mensaje, el presidente colombiano también se solidarizó con el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien fue calificado previamente por Milei como un "ignorante". "Su tesis en el mundo que ha visto hoy como el neoliberalismo llevó a agudizar la crisis climática, y a ponernos al borde como especie, de la extinción, no es acertada. El pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir", agregó el líder colombiano. El 27 de marzo, la Cancillería de Colombia ordenó la expulsión del aparato diplomático argentino, luego de que Javier Milei dijera ante la prensa estadounidense que Gustavo Petro es un "asesino terrorista". Bogotá tomó la decisión debido a que "las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza" en las relaciones bilaterales, además de "ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática".La Cancillería también recordó que no es la primera vez que Javier Milei "ofende" a Gustavo Petro, "afectando las históricas relaciones de hermandad entre Colombia y Argentina".Por otra parte, las tensiones entre Argentina y México también han aumentado, aunque solo a nivel verbal entre mandatarios. En la misma entrevista con CNN, Milei comentó: "Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece". Un día después, el presidente mexicano respondió: "Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto [adecuado], que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser 'comunista' y 'representante del Maligno en la tierra". Además, López Obrador también lo llamó anteriormente "facho ultraconservador".

