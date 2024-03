Revelan por qué EEUU no entregó a Rusia todos los datos sobre el ataque terrorista en Crocus

En su advertencia pública del 7 de marzo, la Embajada de Estados Unidos en Moscú afirmó que el riesgo de atentado en Moscú sería alto en las 48 horas siguientes. Sin embargo, el diario destaca que no está claro si los servicios de inteligencia de EEUU se equivocaron en el momento del ataque terrorista o si los extremistas retrasaron su plan al ver el aumento de las medidas de seguridad en la capital rusa.EEUU transmitió información sobre la preparación de un atentado en Rusia a principios de marzo, pero era de carácter general, subrayó el director del Servicio Federal de Seguridad (FSB), Alexandr Bórtnikov. En sus palabras, este tipo de información procedente de Estados Unidos no siempre es específica.De acuerdo con el medio, Washington ha estado siguiendo muy de cerca las actividades del ISIS-K en los últimos meses. En el curso del seguimiento, que ha implicado interceptaciones electrónicas, informantes humanos y otros medios, los operativos estadounidenses recogieron información bastante específica sobre conspiraciones en Moscú, indica el diario, citando a los funcionarios del país.El pasado 22 de marzo, un grupo de hombres armados dispararon contra una multitud reunida en la sala de conciertos Crocus City Hall, apenas unos minutos antes de comenzar un concierto de una banda de rock. El tiroteo fue seguido por un incendio, que, según el Ministerio de Emergencias, afectó un área de casi 13.000 metros cuadrados. Además de los muertos, el ataque terrorista provocó heridas a unas 180 personas.Hasta ahora fueron detenidos 11 implicados en el atentado, incluidos los cuatro atacantes que abrieron fuego contra la multitud en el Crocus City Hall.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció que el ataque fue obra de islamistas radicales, pero supuso que podría ser un eslabón en una cadena de operaciones que se llevan a cabo contra Rusia desde 2014 "con las manos del régimen neonazi de Kiev".Según el Servicio Federal de Seguridad, después del atentado los terroristas intentaron huir hacia la frontera entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, Ucrania negó de plano su implicación en el ataque.El ataque terrorista a la sala de conciertos es el más mortífero en Rusia en casi 20 años.

