https://sputniknews.lat/20240329/expertos-rusos-revelan-secretos-del-mecanismo-interno-del-misil-anglo-frances-storm-shadow--video-1149323664.html

Expertos rusos revelan secretos del mecanismo interno del misil anglo-francés Storm Shadow | Video

Expertos rusos revelan secretos del mecanismo interno del misil anglo-francés Storm Shadow | Video

Sputnik Mundo

Especialistas rusos mostraron por primera vez la estructura interna del Storm Shadow. Los expertos desmontaron los módulos y equipos del misil de crucero para... 29.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-29T13:42+0000

2024-03-29T13:42+0000

2024-03-29T13:42+0000

defensa

🛡️ industria militar

misiles de crucero

rusia

storm shadow (misil)

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/09/1141382764_150:0:3013:1611_1920x0_80_0_0_87fa3aa53467f146c34a43de67e92c79.jpg

Los corresponsales de Sputnik te ofrecen un vídeo del proceso de desmantelamiento del misil.En particular, el especialista mostró el carenado de la cabeza, que se eyecta al aproximarse al objetivo, la espoleta desactivada de la ojiva y la parte inferior donde se instala la espoleta. Los datos obtenidos se transmiten a diversos departamentos y centros de formación, indicó el experto.El vídeo también muestra el motor turborreactor, las palas del compresor de baja presión, los materiales utilizados para ensamblar el misil y su cuerpo, incluido el material compuesto del ala, varios elementos del aparato, las marcas, el tipo de conexiones y los anclajes.A juzgar por el estado general del cuerpo, el misil no funcionó correctamente al impactar contra el objetivo, fue suprimido por los sistemas de guerra radioelectrónica rusos o cayó debido a una avería técnica. No se encontraron señales de que el Storm Shadow fuera derribado por la defensa antiaérea.Previamente, la Defensa rusa divulgó imágenes de exploradores de las fuerzas especiales inspeccionando un tanque estadounidense Abrams dañado. Los exploradores de las FFAA de Rusia concluyeron una operación arriesgada para inspeccionar el carro de combate, recolectando materiales para su análisis.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ industria militar, misiles de crucero, инфографика, rusia, storm shadow (misil)