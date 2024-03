https://sputniknews.lat/20240320/que-puede-aprender-rusia-de-los-tanques-abrams-danados-en-el-campo-de-batalla-1149089885.html

¿Qué puede aprender Rusia de los tanques Abrams dañados en el campo de batalla?

¿Qué puede aprender Rusia de los tanques Abrams dañados en el campo de batalla?

El Ministerio de Defensa de Rusia divulgó imágenes de exploradores de las fuerzas especiales inspeccionando un Abrams dañado y abandonado en un campo de...

Los exploradores de las Fuerzas Armadas de Rusia concluyeron una operación arriesgada para inspeccionar un Abrams MBT dañado, recolectando materiales para su análisis. El soldado también contó sobre los riesgos de aproximarse al tanque dañado, ya que había tropas ucranianas cerca, así como drones y disparos regulares de artillería. "Cualquier equipo que se acercara para recolectar este Abrams se quedaría allí. No tenía sentido para ellos, sufrirían pérdidas innecesarias", explicó el oficial de inteligencia senior con el nombre en clave Izay, cuya cámara de casco tomó imágenes del interior del Abrams dañado. Hasta el momento, cuatro de los 31 MBTs Abrams M1A1 SA personalizados que fueron entregados a Ucrania han sido destruidos, dañados o abandonados, con cazadores rusos de tanques que usan una combinación de drones FPV y sistemas portátiles de cohetes propulsados por granadas, como el RPG-7, para atacar el blindaje pesado. ¿Qué puede aprender Rusia al estudiar el Abrams? Los Abrams enviados a Ucrania son variantes simplificadas del principal tanque de batalla estadounidense. A pesar de tener el mismo diseño de casco y torreta, el vehículo no cuenta con una serie de equipamientos especializados a bordo, como blindaje de uranio, sistemas avanzados de control de incendio y hasta herramientas de detección de drones. Pero antes, "todos los parámetros serán registrados para que más tarde esa información pueda, por ejemplo, ser introducida en nuestros sistemas de reconocimiento", es decir, en la biblioteca de imágenes para que puedan identificar rápidamente al Abrams en el campo de batalla, subraya la fuente. El campo de estudio es bastante extenso El pobre desempeño del Abrams y otros principales tanques de batalla occidentales en Ucrania ha sido ampliamente documentado por el Ejército ruso, por observadores independientes e incluso por los medios de comunicación occidentales y ucranianos. Una exposición en The Kyiv Post comparó los tanques "caros y fuertemente blindados" de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con "bombas ineficaces" y sugirió que la Alianza occidental no debería haber entregado ese tipo de equipo al país. El veterano de la guerra de Irak y excomandante de Abrams, Mike Riedmüller, dijo que el M1 no cumplió con las expectativas en Ucrania debido a la densidad de drones baratos en el campo de batalla, lo que hacía que las operaciones blindadas fueran prácticamente imposibles. "Un daño a la movilidad atrae un enjambre de drones baratos que pueden lanzar granadas y causar perturbaciones catastróficas muy rápidamente, sin necesidad de artillería", dijo Riedmüller."¿Qué nos dará este tanque? En primer lugar, podemos estudiar su casco, la torreta, todos estos sistemas", dijo a Sputnik el veterano experto militar moscovita Alexéi Leonkov. "Podremos identificar sus vulnerabilidades. Podremos entender cómo el sistema de control de fuego y el arma garantizan el disparo. Es decir, podremos entender todos estos detalles mecánicos. Y, por supuesto, una vez identificadas sus vulnerabilidades, haremos los ajustes necesarios para que el tanque pueda ser destruido utilizando todo tipo de armas antitanque", detalló. Además, los tanques que envió la OTAN tienen muchos otros problemas, desde un rendimiento deficiente en la estepa local y terreno fangoso hasta piezas faltantes y un consumo excesivo de combustible. Al mismo tiempo existen problemas de movilidad debido al blindaje muy pesado, lo que dificulta, por ejemplo, cruzar puentes locales.

