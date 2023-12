https://sputniknews.lat/20231215/rusia-encabeza-la-carrera-por-adaptar-los-carros-de-combate--1146616565.html

Rusia encabeza la carrera por adaptar los carros de combate

Esta semana, China presentó una propuesta para vender tanques MBT-3000 VT4 a Colombia, uno de los aliados más tradicionales de Estados Unidos en Sudamérica, informó el periódico The Eurasian Times. Producido por Norinco, el modelo ya ha sido importado por países como Nigeria, Pakistán y Tailandia.El proyecto chino se presentó en el contexto de un amplio debate sobre la necesidad de modernizar y adaptar los tanques y otros vehículos blindados a las necesidades de la guerra moderna.Al mismo tiempo que el conflicto ucraniano y los enfrentamientos en Gaza han reforzado la importancia de los equipos militares clásicos, los nuevos armamentos han reducido el tiempo de supervivencia de los tanques en el campo de batalla."Está claro que el actual modelo de blindaje con énfasis en la parte frontal, diseñado para duelos entre blindados, ya no es suficiente para las necesidades del campo de batalla moderno", dijo Glória de Paula a Sputnik. "La protección contra drones, que todavía es una tecnología nueva, se convertirá en una herramienta esencial".La necesidad de un blindaje más robusto, sin embargo, no podrá aumentar el tonelaje de los tanques, lo que debilitaría su velocidad y agilidad. En este sentido, los modelos punteros actuales son el T-14 Armata ruso y el ZTZ-99 chino.Las mejoras en el blindaje tendrán que "garantizar una mayor protección para la tripulación y una mayor supervivencia del vehículo después del ataque", dijo. En este sentido, además del T-14 Armata, el modelo estadounidense M1 Abrams tiene características que aumentan la posibilidad de supervivencia de la tripulación tras un ataque.Además de las mejoras en el blindaje, será necesaria la modernización de los mecanismos antidrones de que disponen los carros de combate, como los sistemas de interferencia electroóptica, explicó Glória de Paula.La incorporación de nuevas tecnologías tendrá que ir acompañada de innovaciones logísticas y de producción, con el fin de aumentar la rapidez con la que los tanques dañados pueden ser revisados y sustituidos a tiempo, lo que también "requiere una importante capacidad económica e industrial", subrayó Glória de Paula.Países a la vanguardiaSegún el experto, los países que deben liderar esta carrera por la modernización de los carros de combate son aquellos con tradición en la producción de carros y experiencia en el campo de batalla."Hay varios países en el mundo que tienen las capacidades técnicas, tecnológicas e industriales para hacerlo, como Rusia, EEUU, Alemania, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, Israel, China, así como nuevos actores como Irán e India", dijo Glória de Paula.

