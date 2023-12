https://sputniknews.lat/20231205/asi-son-los-drones-economicos-y-versatiles-que-utiliza-rusia-en-el-conflicto-ucraniano-1146315419.html

Así son los drones económicos y versátiles que utiliza Rusia en el conflicto ucraniano

Así son los drones económicos y versátiles que utiliza Rusia en el conflicto ucraniano

Además de la munición de merodeo Lancet, que ha acaparado los titulares en los últimos meses, los fabricantes rusos de drones han diseñado una serie de modelos... 05.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-05T20:22+0000

2023-12-05T20:22+0000

2023-12-05T20:22+0000

defensa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

drones

guerra de drones

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/07/1139165645_6:0:1914:1073_1920x0_80_0_0_f1e3184cbbd1a0c060472ffe3880b8b9.png

La oficina de diseño Oko de Rusia acaba de lanzar una versión actualizada de su avión no tripulado kamikaze Privet-82, que actualmente utilizan activamente las fuerzas rusas que operan en la zona de la operación militar especial rusa. El nuevo modelo, Privet-82M1, incorpora un nuevo sistema de control mejorado que permite a los operadores del dron guiarlo desde la seguridad de una base de operaciones o algún otro refugio, reduciendo así la probabilidad de convertirse en víctima de un ataque de represalia enemigo.¿Qué es el avión no tripulado ruso Privet-82? El Privet-82 es esencialmente un avión no tripulado kamikaze de ala fija que puede alcanzar una velocidad de hasta 140 kilómetros por hora (y de hasta 160 kilómetros por hora cuando se sumerge en su objetivo) y tiene un alcance de hasta 30 kilómetros. El dron puede transportar hasta 5,5 kilogramos de carga útil, lo que equivale aproximadamente a un mortero de 82 mm, lo que permite utilizarlo para destruir vehículos blindados, artillería y fortificaciones enemigas. Los Privet-82 son relativamente baratos: cada uno cuesta unos 110.000 rublos (unos 1.220 dólares).¿Qué otros drones Privet existen y qué pueden hacer? El modelo Privet-82, sin embargo, no es el único entre los drones desarrollados por Oko. Por ejemplo, el departamento de diseño anunció recientemente la creación de un dron kamikaze de ala fija más pesado llamado Privet-120. que tiene un mayor alcance (250 kilómetros), puede desplazarse a velocidades de hasta 180 kilómetros por hora y puede transportar hasta 16 kilogramos de carga útil. Estas capacidades mejoradas (en comparación con el Privet-82) permiten utilizar el Privet-120 para destruir diversos elementos de la infraestructura enemiga, como estaciones de retransmisión de energía, estaciones de reabastecimiento y puestos de control militares, y los creadores del dron describen el Privet-120 como un "misil de crucero superbarato". Los ingenieros de Oko también han creado un dron de vigilancia ligero de "ala volante", el Privet-Mini, diseñado específicamente para misiones de reconocimiento de corto alcance. Aunque el Privet-Mini no puede permanecer en el aire durante periodos prolongados y está pensado esencialmente para ser enviado a la zona designada, echar un vistazo y regresar a la base, el dron es muy barato, fácil de usar y bastante resistente a las contramedidas electrónicas del adversario.

https://sputniknews.lat/20231128/militares-rusos-dominan-el-desminado-con-drones-fpv--video-1146073821.html

https://sputniknews.lat/20231030/ataque-inesperado-un-dron-kamikaze-ruso-alcanza-a-un-grupo-de-soldados-ucranianos--video-1145256578.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, drones, guerra de drones, 🛡️ zonas de conflicto