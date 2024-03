https://sputniknews.lat/20240317/poco-mas-que-basura-ucrania-se-ha-convertido-en-un-vertedero-del-armamento-viejo-de-occidente-1149013414.html

"Poco m谩s que basura": Ucrania se ha convertido en un "vertedero" del armamento viejo de Occidente

La publicaci贸n, una voz autorizada en cuestiones de pol铆tica internacional (hasta su muerte el a帽o pasado, su presidente honorario era el exsecretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger), a帽adi贸 en un art铆culo publicado el viernes 15 de marzo que los medios y pol铆ticos occidentales han mentido sobre la eficacia de las armas enviadas al gobierno de Kiev.Al respecto, National Interest se帽ala que Francia ha suministrado a Ucrania veh铆culos blindados AMX-10RC, desarrollados en la d茅cada del 80 y cuya 煤ltima actualizaci贸n data de los 2000s."El Ej茅rcito franc茅s comenz贸 a desmantelar estos tanques en 2021 [un a帽o antes del inicio de la operaci贸n militar especial lanzada por Rusia], despu茅s de que se dictamin贸 que ya no eran efectivos en el campo de batalla", recuerda la revista.De la misma forma, los tanques de batalla Challenger-2, donados a Ucrania por el Reino Unido, tambi茅n se encontraban al final de su ciclo de servicio y no tuvieron ning煤n efecto en el campo de batalla, seg煤n afirma el art铆culo.National Interest recuerda que la promesa de Estados Unidos de suministrar m谩s de 30 tanques de batalla M1 Abrams caus贸 "euforia" en Kiev, pero nadie repar贸 en el detalle, ironiza la publicaci贸n, de que la versi贸n moderna y mejorada de los tanques Abrams no ser铆a la que Washington enviar铆a.Esta situaci贸n, sugiere la revista, hace pensar que el conflicto en Ucrania, incitado por la OTAN y su pol铆tica expansionista y golpista en la regi贸n, podr铆a haber sido un mero negocio tramado por los pol铆ticos occidentales para beneficio de sus principales financistas, las empresas armamentistas del sector de defensa.Sin embargo, la revista aclara que aunque Occidente le hubiese enviado a Kiev armamento moderno de primer nivel, esto no hubiese evitado la inminente derrota de Ucrania, ya que el ej茅rcito de ese pa铆s no estaba capacitado para usarlo adecuadamente."En lugar de alentar a Ucrania a negociar una soluci贸n pac铆fica (...), los l铆deres estadounidenses y brit谩nicos exigieron que el gobierno de Kiev siguiera presionando ofensivamente. Despu茅s de dos a帽os de esto (...) Occidente simplemente est谩 prolongando lo inevitable al arrojar su viejo equipo en manos de los ucranianos", concluye la nota.Vale recordar que desde el comienzo mismo del conflicto, los funcionarios rusos advirtieron a Occidente contra el env铆o de suministros militares a Ucrania, enfatizando que s贸lo prolongar铆a la situaci贸n y no afectar铆a el curso de la operaci贸n militar especial.

