https://sputniknews.lat/20240312/las-agencias-de-inteligencia-de-eeuu-reconocen-que-rusia-lleva-ventaja-en-ucrania-1148875758.html

Las agencias de inteligencia de EEUU reconocen que Rusia lleva ventaja en Ucrania

Las agencias de inteligencia de EEUU reconocen que Rusia lleva ventaja en Ucrania

Sputnik Mundo

Países como Rusia, China e Irán demuestran que el orden mundial que impuso Estados Unidos en los últimos años ya no es hegemónico: por el contrario, pende de... 12.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-12T00:29+0000

2024-03-12T00:29+0000

2024-03-12T00:29+0000

defensa

eeuu

política

cia

ucrania

rusia

hamás

china

📰 suministro de armas a ucrania

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/1e/1147837281_0:103:2966:1771_1920x0_80_0_0_cde2616a3a425c567d06c04c257594ff.jpg

El conflicto ucraniano, la guerra de Israel en la Franja de Gaza y la crisis del mar Rojo por los enfrentamientos entre hutíes y tropas estadounidenses son algunos botones de muestra de que la estabilidad internacional no es algo seguro ante la pérdida de influencia de Washington en varias esferas geopolíticas. Esa es una de las varias conclusiones a las que llegaron agencias como la CIA en su reporte presentado este 11 de marzo ante el Comité de Inteligencia del Senado del país norteamericano. Según las agencias de inteligencia estadounidenses, China, Rusia, Irán y actores no estatales desafían "están desafiando las antiguas reglas del sistema internacional, así como la primacía de Estados Unidos dentro del mismo". Al movimiento palestino Hamás, por ejemplo, lo calificó como "un grupo terrorista no estatal de gran capacidad", mientras que al conflicto en Gaza —que ya ha causado más de 30.000 muertos en el enclave palestino— lo describió como "una crisis que busca socavar a Estados Unidos en la escena mundial". EEUU admite ventaja rusa en el conflicto ucranianoEn el apartado acerca de Ucrania, las agencias de Estados Unidos afirman que, en estos momentos, la balanza está inclinada en favor de Moscú ante los fracasos de las contraofensivas de las tropas de Kiev. "Las minas, las posiciones defensivas preparadas y el fuego indirecto le han ayudado [a Rusia] a contrarrestar las ofensivas de Ucrania en 2023", indica el reporte. Asimismo, sostiene que la industria de defensa rusa está "aumentando significativamente" la producción de armas de largo alcance, municiones de artillería y otras capacidades que le permitirán mantener "un largo conflicto de alta intensidad si fuera necesario". Según el informe, las fuerzas aéreas y navales rusas "seguirán proporcionando a Moscú cierta capacidad de proyección de poder global". De igual modo, el documento apunta que Rusia seguirá modernizando sus capacidades de armamento nuclear, al tiempo que "mantendrá el mayor y más diverso arsenal de armas nucleares". "El mundo que surja de este tumultuoso periodo dependerá de quién ofrezca los argumentos más persuasivos sobre cómo debe gobernarse el mundo, cómo deben organizarse las sociedades y qué sistemas son más eficaces para impulsar el crecimiento económico y proporcionar beneficios a más personas, y de las potencias, estatales y no estatales, que sean más capaces y estén más dispuestas a actuar para encontrar soluciones a los problemas transnacionales y las crisis regionales", agrega el reporte oficial. Imaginar una victoria ucraniana es "difícil" sin ayudaPara Kiev será muy difícil mantener los avances en el campo de batalla sin la ayuda de seguridad de Estados Unidos, ya que Rusia es capaz de mantener un aumento en el suministro de municiones, dijo la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines, durante una audiencia en el Congreso. "Sin esa ayuda, es difícil imaginar cómo Ucrania podrá mantener los avances tan reñidos contra los rusos, especialmente teniendo en cuenta el aumento sostenido de la producción de municiones rusas", declaró Haines tras ser cuestionada por el envío de fondos adicionales al Gobierno de Volodímir Zelenski. El mes pasado, los republicanos del Senado rechazaron un paquete suplementario de seguridad nacional de 118.000 millones de dólares que incluía 60.000 millones para Ucrania, 14.000 millones para Israel y reformas de la política fronteriza. Los republicanos afirman que las reformas de seguridad fronteriza del proyecto de ley no harían lo suficiente para resolver la crisis fronteriza.

https://sputniknews.lat/20240311/el-jefe-de-la-cia-reconoce-que-mas-fondos-para-ucrania-permitirian-atacar-crimea-1148871814.html

https://sputniknews.lat/20240311/ucrania-podria-empezar-a-usar-cazas-f-16-pero-serian-muy-pocos-1148872529.html

https://sputniknews.lat/20240309/75-anos-de-expansion-de-la-otan-1148830094.html

eeuu

ucrania

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, política, cia, ucrania, rusia, hamás, china, 📰 suministro de armas a ucrania