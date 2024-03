https://sputniknews.lat/20240329/les-gusta-recibir-servicios-y-dar-ordenes-los-estadounidenses-realmente-valoran-a-sus-migrantes-1149134576.html

"Les gusta recibir servicios y dar órdenes": ¿Los estadounidenses realmente valoran a sus migrantes?

Adriana Bejarano es una mujer de origen mexicano que lleva más de 30 años viviendo en la ciudad de Los Ángeles, y considera que personas como ella aportan mucho a la sociedad estadounidense en cuestiones laborales, económicas, culturales y hasta familiares, aunque en cierta medida los estadounidenses no lo aprecien."Mucho de lo que aportamos los mexicanos a Estados Unidos son las costumbres de familia, porque desgraciadamente la gente es muy fría, la gente aquí se envuelve mucho en su trabajo, en su rutina y no son como de familia. Creo que esa cultura nuestra de la familia les hace mucha falta", dice en entrevista con Sputnik. Pero también, según ella, hay otro factor: los hispanos realizan trabajos que los estadounidenses no están dispuestos a hacer, en sectores como la construcción, la limpieza, la jardinería, la intendencia, el servicio al cliente... "A lo mejor reconocen el trabajo de los mexicanos, pero no lo aprecian, porque de hecho esas labores son mal pagadas", agrega.Migrantes, un aporte millonario a EEUU La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México estima que los mexicanos en Estados Unidos aportan 324.000 millones de dólares a ese país cada año, lo que representa casi el 10% de los poco más de 4 billones de dólares que Estados Unidos recaudó en 2020, por lo que se han convertido en pieza clave para la economía estadounidense.La canciller mexicana Alicia Bárcena resaltó recientemente que cada mexicano que vive en Estados Unidos paga alrededor de 1,38 dólares de impuestos por cada dólar de gasto social del Gobierno de ese país, mientras que los ciudadanos estadounidenses pagan 0,69 dólares.Pero la presencia e injerencia de los mexicanos se manifiesta en diversos rubros de la sociedad estadounidense y ha ido en aumento en las últimas décadas, hasta convertirse en el grupo más grande dentro de los latinos o hispanos, que son la minoría más numerosa de la población estadounidense."Un impacto social y cultural muy importante"De acuerdo con un análisis del Pew Research Center sobre la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2021 había 62,5 millones de latinos en Estados Unidos, lo que representa aproximadamente el 19% del total del país. De ese total se calcula que 37,2 millones son mexicanos.Uno de los principales aportes de los mexicanos a Estados Unidos es su fuerza de trabajo, pues, de acuerdo con la Oficina del Censo de EEUU, su tasa de participación en ella es más alta que la de los nacidos en el país y de la población general nacida en el extranjero.Alrededor del 68% de los inmigrantes mexicanos de 16 años o más formaban parte de la fuerza laboral civil en 2021, en comparación con el 66% y el 62% de la población nacida en el extranjero y en Estados Unidos, respectivamente, según los mismos datos. El peso migrante: ¿solo mano de obra barata?Según el Censo de Estados Unidos, los mexicanos son más propensos a estar empleados en sectores de servicio; recursos naturales; construcción y mantenimiento, producción, transporte y movimiento de materiales. Sin embargo, cada vez hay más mexicanos en sectores especializados de la economía, en los que se necesitan calificaciones superiores.Un informe publicado en 2022 por el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice revela que los inmigrantes mexicanos altamente cualificados son importantes contribuyentes a la llamada "economía del conocimiento" de Estados Unidos. Según el estudio, fomentar esa dinámica beneficiará a ambos países.Pero además de aportar en materia laboral y económica, los mexicanos también lo hacen en cuestiones culturales y sociales, pues han ido exportando a Estados Unidos parte de su cultura y sus tradiciones, por lo que cada vez se pueden ver más y más celebraciones y tradiciones mexicanas en ese país."Por la parte social, los mexicanos tienen una gran riqueza en muchos aspectos culturales y es ahí donde también ofrece una aportación importante. En el sentido de que su cultura, el bagaje cultural que tiene el mexicano, lo transmite", explica Cruz Piñeiro.

