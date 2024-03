https://sputniknews.lat/20240330/arte-en-arena-lo-efimero-de-lo-eterno-en-sudamerica-para-celebrar-la-semana-santa--video--1149349641.html

Arte en arena: lo efímero de lo eterno en Sudamérica para celebrar la Semana Santa | Video

Arte en arena: lo efímero de lo eterno en Sudamérica para celebrar la Semana Santa | Video

Sputnik Mundo

Más de 250 artistas de Bolivia, Argentina y Perú llegaron al arenal en la periferia de la ciudad de Oruro, en la región de los Andes. Mediante sus inmensas... 30.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-30T04:40+0000

2024-03-30T04:40+0000

2024-03-30T04:40+0000

américa latina

bolivia

🎭 arte y cultura

oruro

argentina

semana santa

sociedad

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/1e/1149350147_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50f93abeb7a0cae59233e26c06d86afc.jpg

Los más longevos de Oruro recuerdan que décadas atrás la periferia de la ciudad estaba rodeada de arenales. Pero desaparecieron para usarlos en la construcción de edificios y hogares de la capital departamental. Solamente sobrevivió el arenal de Cochiraya, donde desde hace 20 años se realizan esculturas de arena en Semana Santa, con la finalidad de concientizar sobre la importancia de conservar los ecosistemas andinos.En los últimos años, la propuesta creció al punto de que, para cada edición, llegan artistas de países vecinos. Este 2024 la actividad contó con la participación de 250 personas de Bolivia, Argentina y Perú, quienes armaron carpas en el arenal este jueves y viernes santo para representar en 25 esculturas el Viacrucis de Jesucristo, así como otras escenas bíblicas.Melisa Bautista vino de Jujuy, en el norte de Argentina, para participar de este encuentro por segundo año seguido. Integra el grupo artístico Pirka, integrado por "diferentes artistas de diferentes especialidades en escultura, cerámica, pintura", contó a Sputnik. Ella y su grupo se dedicaron a plasmar la décima estación, que retrata el despojo de las vestiduras de Jesús.En su trabajo conjunto agregaron un ave que no aparece en la Biblia, pero sí en los cielos de los Andes: "Incluimos la impronta del cóndor, que es parte de la cultura andina. Si bien la religión católica está aquí muy arraigada, siempre está presente la idiosincrasia de cada uno. Eso intentamos reflejar", sostuvo.Arte efímero y eternoPara los 250 artistas, muchos de ellos estudiantes y profesores de universidades de toda Bolivia, moldear la arena con sus manos tiene reminiscencias de los juegos de la infancia.Ulises Alfaro es profesor de la Universidad Autónoma Tomás Frías, de Potosí. "Desarrollamos una representación en arena de la creación del hombre. Como podemos ver, en las manos de Dios modela un humano en arcilla. Por último le da el soplo de vida, según el Génesis", explicó a Sputnik. La paloma con las alas desplegadas representa el inicio de la vida, explicó.Alfaro comentó que en la edición de 2023 hubo problemas en su grupo para plasmar en la arena los conocimientos escultóricos. Esta vez, "queremos rectificar. Dar volumen a la imagen es muy importante", comentó."No solo venimos a hacer la escultura. Hacemos convivencia en la noche, conocemos a personas de otros países. Hacemos fogatas, pero al mismo tiempo almacenamos los residuos para no dejar nada contaminante", explicó.El último arenalLa señora Lilia Montesinos nació en Oruro, pero se fue a vivir de joven a La Paz. Volvió en estas fechas para ver el trabajo de su nieta, quien estudia Bellas Artes."Hace muchos años no era solamente esta loma de arena. Había otros lugares con arenales cerca de la ciudad de Oruro, pero con el tiempo los constructores aprovecharon la arena para usarla en la ciudad", contó a Sputnik.Para la señora Montesinos lo más importante de estas esculturas reside en su fragilidad para testimoniar el paso del tiempo: "De la noche a la mañana ya no van a estar", diagnosticó."Este es el último arenal que queda", acentuó."Mi nieta de la Academia de Bellas Artes ha venido a participar. Nos hemos encontrado con estas maravillas que vemos. Hay que verlas en el momento preciso", remarcó. En ese instante, los fuertes vientos del altiplano amenazaban con desbaratar las esculturas hechas de arena húmeda.

https://sputniknews.lat/20240319/la-nacion-yampara-bailo-el-pujllay-para-agradecer-a-la-madre-tierra-1149049995.html

https://sputniknews.lat/20240327/la-pelicula-que-pone-el-dedo-en-la-llaga-de-bolivia-aun-hay-desprecio-por-lo-originario-1149288892.html

bolivia

oruro

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

bolivia, 🎭 arte y cultura, oruro, argentina, semana santa, sociedad