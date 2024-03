https://sputniknews.lat/20240331/boluarte-reafirma-que-seguira-en-la-presidencia-de-peru-hasta-2026-pese-a-escandalo-de-relojes-1149369523.html

Boluarte reafirma que seguirá en la presidencia de Perú hasta 2026 pese al escándalo de relojes

Boluarte reafirma que seguirá en la presidencia de Perú hasta 2026 pese al escándalo de relojes

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que permanecerá en el cargo hasta el final de su mandato en 2026 pese al escándalo de los... 31.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-31T05:01+0000

2024-03-31T05:01+0000

2024-03-31T05:15+0000

américa latina

dina boluarte

perú

política

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/14/1138433648_0:129:2466:1516_1920x0_80_0_0_f092d357eb8f735d7a5d75aa3fe472a8.jpg

"Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. Esta mujer presidenta no está detrás de lobbies o negociados y quien vendió la historia de los relojes lo sabe porque me conoce, porque no soy corrupta ni ladrona", se defendió la mandataria en un mensaje a la nación recogido por la emisora RPP. La semana pasada la Fiscalía abrió una investigación preliminar a la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito a razón de la tenencia de relojes de lujo. La investigación se abrió luego de que una investigación periodística, difundida la semana antepasada, revelara que Boluarte posee una colección de relojes de lujo, entre ellos tres de marca Rolex valorizados en cerca de 13.000 dólares cada uno. La mandataria negó que los relojes hayan sido adquiridos con fondos ilícitos. Por esta investigación, la Fiscalía fijó dos diligencias. En la primera, programada para el martes 26 de marzo, se iba a proceder a la exhibición de los relojes. La segunda, planificada para el miércoles 27 de marzo, iba a consistir en un interrogatorio a la mandataria por parte del fiscal general. El 27 de marzo, la defensa legal de Boluarte solicitó la reprogramación de las diligencias, aduciendo como motivo la "recargada agenda" de la jefa de Estado.

https://sputniknews.lat/20240215/peru-que-sostiene-a-dina-boluarte-en-el-poder--1148264312.html

https://sputniknews.lat/20240330/agentes-de-seguridad-de-peru-iniciaron-el-allanamiento-de-la-casa-de-la-presidenta-segun-medios-1149357806.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

dina boluarte, perú, política