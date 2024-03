https://sputniknews.lat/20240331/canciller-venezolano-advierte-sobre-plan-de-la-ultraderecha-para-desestabilizar-el-pais-1149368349.html

Canciller venezolano advierte sobre el plan de la "ultraderecha" para desestabilizar el país

El canciller de Venezuela, Yván Gil, denunció este sábado 30 de marzo un presunto plan de desestabilización en el país fraguado por "violentos y terroristas"... 31.03.2024, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

nicolás maduro

eeuu

caracas

policía nacional bolivariana

yván gil

colombia

"Con estos post podemos aplicar el axioma jurídico que dice 'A confesión de partes, relevo de pruebas', el desespero de violentos y terroristas los empuja a confesar sus planes. No hacen falta explicaciones: ¡La ultraderecha venezolana no cree en democracia ni elecciones!", dijo el máximo jefe de la diplomacia venezolana en un mensaje de la red social X, el cual acompañó con una serie de publicaciones. El titular hizo este comentario en alusión a un mensaje del vicealmirante retirado Mario Carratú Molina, quién se encuentra prófugo de la Justicia venezolana tras ser acusado por el Gobierno de Nicolás Maduro de liderar una conspiración para derrocar al Gobierno.En el texto, Catarrú alerta a los ciudadanos venezolanos y autoridades estadounidenses sobre la organización de un "movimiento libertario" con militares vinculados a la Operación Gedeón y que, por la parte civil, está reclutando un exministro del expresidente Hugo Chávez (1999-2013). Catarrú puntualizó que se pretende vincularlo "como supuesto líder" del plan. "Denuncio este nuevo intento de utilizar mi nombre en un asunto que desconozco por completo, en el que se pretende engañar a venezolanos que confían en mi verticalidad y compromiso con Venezuela", detalló el prófugo. El presidente Nicolás Maduro ha denunciado en varias ocasiones que existen distintos sectores de la oposición que buscan conducir al país por el camino de la violencia con el apoyo de EEUU. La llamada Operación Gedeón, fue una incursión marítima, realizada el 3 de mayo de 2020, desde Colombia a Venezuela, pero que no tuvo éxito por la intervención oportuna de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa madrugada llegó una lancha a las costas del estado La Guaira (norte), en el pueblo de Macuto, a corta distancia de Caracas. El despliegue de la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Dirección de Contrainteligencia Militar y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en particular la Marina, logró desactivar a los integrantes de la lancha que zozobró, los patrulleros y helicópteros artillados con expertos en combate nocturno sobre la costa en busca de una segunda lancha. El saldo fue de ocho mercenarios fallecidos, dos detenidos y la incautación de armas de alto calibre. Un día después, ocurrió la segunda acción de desactivación de otro grupo de mercenarios, en las costas del estado Aragua (norte), en el pueblo de Chuao, una zona conectada a través de las montañas con la capital del país. Allí fueron detenidos ocho integrantes, entre los cuales se encontraban dos estadounidenses, Luke Denman y Aaron Berry, exoficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU.

