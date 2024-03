https://sputniknews.lat/20240327/eeuu-mantiene-la-estrategia-de-crear-una-explosion-politica-y-social-para-derrocar-a-maduro-1149273186.html

EEUU mantiene la estrategia de crear una "explosión política y social" para derrocar a Maduro

Sputnik Mundo

¿Cómo y por qué intenta Washington derrocar al actual presidente de Venezuela? Los expertos entrevistados por Sputnik discuten la situación política y social...

Las próximas elecciones presidenciales en Venezuela están previstas para el 28 de julio, en un momento de gran tensión entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección, y la oposición, apoyada por EEUU, que viene realizando actos en el país para intentar desestabilizar la política venezolana.El 20 de marzo, algunos de los principales asesores de María Corina Machado, la principal figura de la oposición al actual presidente, fueron detenidos, acusados de planear acciones para forzar su elegibilidad.El mismo día, el fiscal general del país, Tarek William Saab, presentó el video de la confesión de uno de sus colaboradores, Emil Brandt Ulloa, en la que admite que su partido, Vente Venezuela, recibió financiación del extranjero.La financiación provendría de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que entregaría "millones de dólares" a las organizaciones no gubernamentales venezolanas, afirmó Saab.La injerencia de Washington en Caracas está teniendo un impacto en la estabilidad política y en la vida cotidiana de los ciudadanos venezolanos, señaló a Sputnik el politólogo egresado de la Universidad de los Andes, Luis Javier Ruiz.Destaca que el interés del país norteamericano por derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro se remonta a una "herencia histórica", desde que el Gobierno venezolano desafió la influencia estadounidense con la Revolución Bolivariana.La administración de Maduro es la heredera política e ideológica de la revolución inaugurada por el presidente Hugo Chávez, "que supuso un cambio de paradigma en la política interior y exterior de Venezuela y, por supuesto, la sacó de la dominación estadounidense", señaló el politólogo.Para respaldar sus argumentos, Ruiz cita casos históricos, como las "intentonas golpistas" contra Chávez a principios de este siglo.En cuanto a las acciones actuales, el experto subraya la "financiación de gobiernos paralelos" y el "apoyo a la oposición venezolana" como parte de la estrategia de Washington."Por esta razón, se han planteado diversos métodos de injerencia política. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro fue instalado durante dos años con un gobierno paralelo, llamado gobierno interino, que fue avalado, promovido, alentado y financiado por EEUU", explicó Ruiz.Oposición en VenezuelaA principios de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó que María Corina Machado estaba inhabilitada políticamente por 15 años, de acuerdo con un proceso que comenzó en 2015, debido a irregularidades administrativas durante su etapa como diputada, entre 2011 y 2014.Su sustituta, la filósofa Corina Yoris, no pudo completar la inscripción de su candidatura en la plataforma del órgano electoral antes de la fecha límite, que cerró el 25 de marzo.La confesión de Ulloa sobre la financiación de la oposición por parte de la USAID pone de manifiesto la continua injerencia estadounidense en la oposición venezolana a través de otras figuras locales, opina Ruiz.Cree que "no es descabellado" pensar que EEUU intenta provocar inseguridad en Venezuela, incluso con el apoyo de otros gobiernos.El investigador destaca que las sanciones unilaterales han tenido un impacto negativo en la economía del país, aumentando los índices de desnutrición e inseguridad alimentaria. También han contribuido al "éxodo de venezolanos a otros Estados latinoamericanos".La estrategia estadounidense de "asfixia económica" y "desestabilización política" contra Venezuela ha tenido graves consecuencias para los venezolanos, afectando su calidad de vida y generando una crisis humanitaria, advierte Ruiz. También insiste en la necesidad de "respetar la soberanía de los países" y buscar soluciones diplomáticas para resolver los conflictos internacionales.Otro candidato de la oposición, Manuel Rosales, consiguió inscribirse en el último momento, pero la lista de Corina ha dicho que no apoyará al gobernador del estado venezolano de Zulia. Incluso se reunieron para discutir la posibilidad de que Rosales sustituyera al candidato de la Plataforma de Unidad (alianza opositora), pero no hubo acuerdo.¿Cuál es la relación de Venezuela con EEUU?Estados Unidos tiene un historial de injerencia directa en los asuntos políticos de Venezuela, especialmente cuando se trata de Gobiernos que desafían sus intereses geopolíticos y económicos, afirmó a Sputnik el historiador de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) que investiga la globalización neoliberal, Roberto Santana Santos.Sostiene que esta injerencia no es nueva y se remonta a la época de Chávez, cuando Washington también buscó derrocar a su Gobierno. Esta injerencia no se limita a los esfuerzos políticos, sino que se extiende a los militares, como demuestra el caso del expresidente autoproclamado Juan Guaidó.Santos subraya que el intento de Guaidó de establecer un "Gobierno títere" fue respaldado por EEUU y otros aliados, lo que estuvo a punto de desembocar en una invasión militar de Venezuela en 2019.Además, el investigador subraya que la injerencia estadounidense socava cualquier posibilidad de estabilidad en el Estado latinoamericano, tanto económica como política. El bloqueo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos ha dañado gravemente la economía venezolana, argumenta.El reciente intento de María Corina Machado de presentarse, a pesar de no ser elegible por cuestiones legales, es visto por el experto como parte de una estrategia estadounidense más amplia para desestabilizar Venezuela y controlar sus recursos, especialmente el petróleo.¿Por qué Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela?La constante injerencia de Washington busca socavar la legitimidad de las elecciones venezolanas y, por extensión, justificar la prohibición de la compra de petróleo del país en los mercados internacionales, opina Santos.Además, el investigador señala la hipocresía de las llamadas "democracias occidentales", que a menudo impugnan la legitimidad de las elecciones venezolanas sin presentar pruebas de fraude.Instituciones como el Centro Carter han dado fe de la seguridad y transparencia de las elecciones venezolanas, señala Santos. La visión occidental de la democracia como sinónimo de liberalismo es errónea y perjudicial para la soberanía del país latinoamericano, añade. Por último, Santos expresó su preocupación por el impacto de la inestabilidad económica y política en la vida de los venezolanos y subrayó la necesidad de un enfoque regional más coherente para promover la estabilidad en Venezuela, destacando el papel crucial que Brasil y otros países vecinos deben desempeñar en este proceso.Recientemente, el Ministerio de Exteriores brasileño emitió un comunicado en el que afirmaba estar siguiendo el proceso con "expectación y preocupación".¿Cómo funciona el sistema electoral venezolano?Las elecciones presidenciales del país latinoamericano están previstas para el 28 de julio, tal y como estipulan los Acuerdos de Barbados, y el mandato actual es de seis años.El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ya ha formalizado una invitación a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Comunidad del Caribe (Caricom), la Unión Africana, la Unión Europea, expertos de la ONU, los BRICS y el Centro Carter para observar las elecciones de 2024 en el país.Además de Maduro y del gobernador de Zulia, Manuel Rosales (que ya perdió ante Chávez en 2006), hay otros diez candidatos presidenciales: Luis Eduardo Martínez, Enrique Márquez, Benjamín Rausseo, Antonio Ecarri, Daniel Ceballos, Claudio Fermín, Javier Bertucci, Juan Carlos Alvarado, Luis Ratti y José Brito.

