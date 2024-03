https://sputniknews.lat/20240331/la-industria-armamentista-no-hace-milagros-fabricante-de-misil-taurus-critica-demora-en-contratos-1149381208.html

"La industria armamentista no hace milagros": Fabricante de misil Taurus critica demora en contratos

31.03.2024

El fabricante de automóviles alemán MBDA ha suspendido la producción de misiles de crucero de largo alcance Taurus, informó el pasado 30 de marzo el medio alemán Augsburgo Allgemeine citando al director general de la filial."La línea de producción del Taurus, los equipos de prueba y las naves correspondientes todavía están en su lugar. Podríamos iniciar la producción del Taurus en cualquier momento, pero para ello necesitaríamos un nuevo orden para estas armas", explicó Thomas Gottschild. La producción de misiles de crucero requiere una orden estatal, que no se recibe desde hace tiempo, y está prohibido producir tales armas para su almacenamiento, agregó. "Es un desafío para nuestra industria cuando la producción se interrumpe, como ocurre con el Taurus. En estos casos, nuestros proveedores, que suelen ser pequeñas y medianas empresas, han parado la producción. A menudo no pueden permitirse el lujo de mantener las líneas de producción. Así, si recibiéramos nuevos pedidos para el Taurus, nuestros proveedores primero tendrían que reposicionarse y, por ejemplo, asegurarse las materias primas que necesitan", dijo.Asimismo, Gottschild indicó que la producción de estos misiles no es inmediata, por lo que es necesario que los políticos planifiquen las órdenes. El Taurus es un misil de crucero de largo alcance alemán-sueco diseñado para ataques de precisión contra objetivos altamente protegidos sin que el avión de transporte entre en la zona de defensa antiaérea del enemigo.Olaf Scholz, canciller de Alemania, ha descartado la posibilidad de suministrar a Kiev sistemas de armas de largo alcance que requieran la participación de personal militar alemán, incluso si se encuentran fuera de Ucrania. Pese a la presión de otros países miembros de la OTAN y de algunos partidos locales, el jefe de Estado se ha opuesto repetidamente a la transferencia del Taurus a las Fuerzas Armadas de Ucrania, argumentando que "no es una línea que quiere cruzar"."La prudencia no es algo que se pueda calificar de debilidad, como hacen algunos", declaró recientemente en una comparecencia ante el Bundestag (la cámara baja del Parlamento). "La prudencia es algo a lo que los ciudadanos de nuestro país tienen derecho".Dmitry Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, se quejó a principios de esta semana de que cada vez que mencionaba el tema de las entregas de Taurus, recibía "comentarios enojados" de Berlín.

