https://sputniknews.lat/20240331/moscu-advierte-de-un-boicot-a-productos-franceses-tras-comentario-de-alcaldesa-de-paris-1149373286.html

Moscú advierte de un boicot a productos franceses tras comentario de alcaldesa de París

Moscú advierte de un boicot a productos franceses tras comentario de alcaldesa de París

Sputnik Mundo

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, respondió a las declaraciones de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, de que los atletas rusos y... 31.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-31T12:31+0000

2024-03-31T12:31+0000

2024-03-31T12:31+0000

internacional

maría zajárova

parís

francia

🌍 europa

unión europea (ue)

rusia

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/1f/1147874182_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_76de5c0eda9ea8d2d2940418fa94e649.jpg

"¿Qué les parece si seleccionamos algunos productos franceses ampliamente representados hoy en Rusia y declaramos que no son bienvenidos? Por ahora, los productos galos no llevan la pegatina de 'No somos bienvenidos en Moscú', pero sé que no habrá manera de parar a nuestros activistas si toman tal decisión", advirtió Zajárova en su cuenta de la red social Telegram. La diplomática recordó que en Rusia sobran posibles sustitutos de productos importados de Francia y no descartó que empresarios franceses se unan a los agricultores que asedian el ayuntamiento parisino si llega otro comentario como el que hizo la alcaldesa Hidalgo.El 28 de febrero de 2022, el COI recomendó a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en las competiciones debido a la operación militar rusa en Ucrania.Sin embargo, el pasado 28 de marzo, el COI abogó por permitir a los atletas de estos países que no apoyan la operación y no están vinculados al Ejército ni a las fuerzas de seguridad, tomar parte en los eventos deportivos bajo bandera neutral. El organismo, no obstante, sugirió a las federaciones internacionales no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones.

https://sputniknews.lat/20240330/paris-pide-ayuda-a-otros-paises-para-cuidar-sus-juegos-olimpicos-del-terrorismo-1149345330.html

parís

francia

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

maría zajárova, parís, francia, 🌍 europa, unión europea (ue), rusia