"Quiero ser útil a mi país": una corresponsal de guerra que resiste la presión de la OTAN en Donbás

Elena Sokolova trabaja como corresponsal de guerra en la Brigada Internacional Piatnashka de las FFAA de Rusia. Junto a sus compañeros de armas, ha soportado... 31.03.2024, Sputnik Mundo

Elena Sokolova se unió a la unidad en 2015 a la edad de 18 años, después de terminar su primer año como estudiante de periodismo."Cuando el Gobierno ucraniano se volvió completamente loco y empezó a bombardear Donetsk, decidí quedarme", explica a Sputnik Elena, nacida y criada en Donbás. "Mi antiguo compañero de clase sirvió en Piatnashka. Me presentó al comandante, Ajra Avidzba. El comandante me preguntó qué podía hacer. Le dije que era periodista. De hecho, al principio pensé que ayudaría en la cocina, pelando papas y lavando los barracones, lo que fuera. Pero el comandante tomó otra decisión y dijo: 'Si eres periodista, haz periodismo'".Después, Elena empezó a hacer reportajes en primera línea, a filmar los acontecimientos y a mejorar sus competencias profesionales. Durante nueve largos años, ha permanecido en las filas de la Brigada Piatnashka."No todas las chicas pueden soportar lo que ocurre aquí: la muerte, charcos de sangre, la muerte de tus camaradas y bombardeos incesantes. Pero tengo una motivación bastante obvia: quiero ser útil a mi país", señala Elena.Hay otra razón por la que las mujeres no deberían participar en las hostilidades, explica Elena: los hombres son especialmente vulnerables al sufrimiento de las mujeres soldado en el campo de batalla:"Cada hombre instintivamente trata de proteger a las mujeres. Si me lesiono un dedo o me tuerzo una pierna, para los chicos es una tragedia, dicen: 'Vete de aquí'. Cada vez que cuando vuelvo, dicen: '¿Por qué viniste de nuevo?'. No es porque me odien, o no quieran verme, o no sea bienvenida, es porque les preocupa que me pase algo malo", subraya.Elena cree que es igual de duro para hombres y mujeres luchar en primera línea. En sus palabras, es duro para todos, independientemente del sexo, la edad y el estado de salud: "Un hombre camina exactamente por el mismo barro en una trinchera que una mujer. Por lo tanto, soportamos todas las dificultades por igual".Lo que ayuda a soportar las dificultades es el sentido del humor, señala la joven. Una buena broma vale su peso en oro en el frente, agrega."Lo que nos ayuda a superar los momentos difíciles es tener sentido del humor", explica. "Vemos que un chico está triste, o comienza a pensar, a filosofar, a decir algo triste, entonces comenzamos a apoyarlo de alguna manera, bromeando. Eso no significa que no estemos tristes. Por supuesto [a menudo] estamos tristes, lloramos. Y está bien experimentar estas emociones. Pero no hay que tomarse todo lo que pasa como algo personal", aclara."Nos encontramos con toda la OTAN en Donbás"El conflicto ha desenmascarado muchas verdades incómodas sobre Occidente y su apoyo a Kiev, añade Elena. Quienes en Occidente siguen creyendo que Rusia libra una "guerra de agresión" contra Ucrania, deberían aprender historia y visitar las casas y trincheras que dejó el enemigo, insiste.Tras liberar la ciudad de Avdéyevka, las unidades de la brigada llevaron a cabo una operación de limpieza y encontraron esvásticas y todo tipo de símbolos fascistas escritos en las paredes por las tropas ucranianas en numerosas casas, según Elena. "También vemos inscripciones en las casamatas en polaco, georgiano e inglés", añade, refiriéndose a los mercenarios que luchan del lado de Ucrania."Cuando hablamos con prisioneros ucranianos y les preguntamos cuándo empezó la guerra, todos hablan de 2022, no de 2014. Creyeron y siguen creyendo que podían matar a la gente con impunidad durante ocho años. El Gobierno ucraniano mató a residentes de Donbás con proyectiles pagados con nuestros propios impuestos durante ocho años y salió impune", destaca.En sus palabras, los soldados rusos están desmantelando trincheras ucranianas, posiciones ucranianas, y encuentran cigarrillos fabricados en Japón, medicinas turcas, alemanas y británicas. "EEUU, Israel, Polonia y Francia son países que apoyan al régimen ucraniano, que le suministran proyectiles y equipos. Y había lanzagranadas suecos, y granadas suecas para un lanzagranadas automático, y todo tipo de granadas de EEUU, y de quien estuviera allí. Nos encontramos con toda la OTAN en Donbás", comenta."Y creo que pronto nuestras tierras serán liberadas (...) La moral de los ucranianos está en cero. Así que todo irá bien para Rusia", resume.Elena ha pensado mucho en lo que hará cuando acabe la lucha. No descarta seguir trabajando como periodista o convertirse en presentadora de televisión."Lo primero que quiero hacer después de nuestra victoria es ir a algún lugar junto al mar, tomar una botella de champán y simplemente mirar la puesta de sol", concluye.

