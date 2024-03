https://sputniknews.lat/20240331/suben-los-divorcios-en-mexico-es-el-fin-del-amor-1148260550.html

Suben los divorcios en México: ¿es el fin del amor?

Suben los divorcios en México: ¿es el fin del amor?

El incremento de los divorcios en México no es sinónimo de que las personas ahora son incapaces de sostener una relación amorosa. Al contrario, podría indicar... 31.03.2024

En los últimos 12 años, los divorcios en el país latinoamericano pasaron de 15,1 a 31,9 por cada 100 matrimonios, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Tan solo durante el 2022, de los 507.052 matrimonios registrados en las estadísticas de nupcialidad, 166.766 terminaron en divorcio, señaló la institución en un comunicado.Respecto a la duración promedio del matrimonio de las parejas que se separaron, la agencia estatal indicó que fue de 17,4 años.Sputnik conversó con el etnólogo y doctor en antropología social Carlos Arturo Hernández Dávila, jefe de la división de estudios de licenciatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), para indagar en las causas de este fenómeno social y demográfico.Hay más de dos alternativasPara el académico, que imparte las materias de antropología y etnología en la ENAH y en la Universidad Iberoamericana, las cifras del INEGI parecen indicar que las personas se están relacionando de formas distintas a las convencionales.No obstante, consideró que es poco probable que la dependencia federal cuente con estadísticas sobre otros modelos relacionales porque "pareciera ser que solamente hay dos alternativas: o te casas o te divorcias".Para el estudioso de los seres humanos, en cambio, la disolución del matrimonio es solo una posibilidad en la vida amorosa de las personas. Sin embargo, puede ser que tras la ruptura la gente tenga una nueva relación u otro tipo de vínculo, quizá matrimonial, pero no necesariamente.La familia tradicional se ha transformadoPara referirse a los modelos relacionales que no consigna el Inegi, el profesor recordó que, en 1965, el historiador y antropólogo estadounidense Oscar Lewis publicó un libro que, aseguró, le costó ser expulsado de México: Los hijos de Sánchez, una investigación que a partir de una familia de Tepito, barrio bravo ubicado en el corazón de la Ciudad de México, ofrece una visión de la vida en una urbe que sortea profundos cambios económicos y sociales.En ese sentido, Hernández Dávila señaló que lo que las cifras están indicando es que el modelo tradicional de familia —integrado por abuelos, suegros, mamá, papá, hijos y una mascota, es decir, "la familia, entre grandes comillas, natural"—, actualmente, es funcional solo para algunos sectores de la sociedad.Sin embargo, ahora son más comunes otros modelos, como las relaciones abiertas, lo que ahora se conoce como no monogamias, el poliamor, la anarquía relacional, entre otros.El divorcio puede ser la resurrección del amorCon todo, el académico sostuvo que estos modelos relacionales, que van más allá de la forma pareja, producen una crisis o un cambio de paradigma, lo que no necesariamente es malo para la sociedad.Es decir, a diferencia del pasado, cuando estar divorciada significaba el fracaso y la muerte social, hoy la separación se ha convertido en una herramienta política para muchas mujeres que han desestigmatizado el divorcio y, de esa manera, han salido de relaciones violentas o nocivas."Las generaciones, como la mía, de 50 años y más, creían que el matrimonio era una forma de liberarte de tus padres para iniciar una vida en pareja con más libertad. Al día de hoy, mis alumnos universitarios ven al matrimonio como un cercenamiento de la libertad. Y esto en menos de dos generaciones", sopesó Hernández.Nuevas formas de relacionarse, nuevas formas jurídicasAhora bien, este cambio de paradigma, ponderó el antropólogo, implica la necesidad de repensar los espacios, la educación y hasta de formular nuevas formas jurídicas, para que estas relaciones estén amparadas por el Estado.Por ejemplo, en julio de 2022, tras conseguir un amparo, tres personas se casaron en el estado de Puebla, en un evento que los medios calificaron como la primera boda poliamorosa. Sin embargo, este tipo de unión no está reconocida por la ley.Los argumentos del juez que concedió el amparo apuntaron que es discriminatorio no poderse casar o vivir con más de una persona en concubinato, toda vez que vulnera las preferencias sexuales de quienes desean vivir de esa manera.Si bien el poliamor no es una preferencia sexual sino una forma de relacionarse que se puede dar entre personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, y otros, en ese entonces, diversos expertos consideraron que la sentencia fue relevante porque puso sobre la mesa la pregunta sobre cuáles son las relaciones que el Estado decide legitimar y cuáles no."Yo sí creo que más bien es un asunto que se naturaliza en familias donde, desde muy temprana edad, los niños reconocen la frescura de la diversidad", añadió.Por lo anterior, Hernández Dávila concluyó que como sociedad conviene ir creando modelos pedagógicos que fomenten y adviertan la enorme relevancia de la pluralidad.

