La misma tendencia, continuó, se observó en otros países postsoviéticos, cuando los gobiernos, siguiendo el consejo de Occidente, aplicaron las llamadas políticas económicas de "terapia de choque". En el caso de Ucrania, la intervención política estadounidense garantizó la aplicación de esas políticas neoliberales. Como resultado, la población se redujo, y el capital occidental adquirió activos y bienes del país "a precios de saldo", argumentó.Desde que comenzó la fase activa del conflicto armado en 2022, el deterioro demográfico del país ha aumentado drásticamente, pero, según el interlocutor, las personas huyen no tanto de las hostilidades, sino de su propio Gobierno."Ocho millones se fueron a Europa, 1,5 millones se fueron a Rusia y Bielorrusia. Es un número enorme, impactante, de personas que se van ante todo porque no ven prosperidad, no tienen seguridad, no solo por la guerra, sino, en primer lugar, del propio Gobierno", opinó."Ahora Zelenski está pidiendo dinero de los contribuyentes estadounidenses para [financiar] a los pensionistas ucranianos, a los funcionarios del Gobierno ucraniano (...) Más del 30% de los jubilados en Ucrania básicamente no están recibiendo sus pensiones", subrayó Telizhenko.La ayuda de Washington a Kiev se ha convertido en un tema muy controvertido en Estados Unidos, ya que se pide a los estadounidenses que financien los servicios básicos del gobierno de un país al otro lado del mundo. Pero incluso con la generosidad estadounidense, el Gobierno de Volodímir Zelenski se encuentra en un estado de colapso casi constante. Los críticos advierten que millones de dólares de ayuda extranjera se los están embolsando funcionarios corruptos; Ucrania lleva mucho tiempo apareciendo en las clasificaciones internacionales como el país más corrupto de Europa."El salario de un profesor es de 100 dólares y ahora mismo lo están reduciendo a 50 dólares", ¿Se lo imaginan? Esto es lo que está pasando hoy en Ucrania: los profesores no cobran, los pensionistas no cobran", añadió.En sus palabras, la situación ha ido empeorando a lo largo de los últimos 30 años, y en los últimos dos años y medio, el país ha quedado "totalmente destruido".

