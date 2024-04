https://sputniknews.lat/20240401/colombia-intervendra-en-el-proceso-de-la-cij-contra-israel-1149395205.html

Colombia intervendrá en el proceso de la CIJ contra Israel

Colombia intervendrá en el proceso de la CIJ contra Israel

Sputnik Mundo

BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia intervendrá en el proceso de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) interpuesto por Sudáfrica contra Israel, por...

De acuerdo con el Gobierno de Gustavo Petro, la participación se llevará a cabo en la CIJ gracias al Artículo 63 del Estatuto de ese mismo tribunal. "Vamos a presentar ante la Corte nuestra interpretación de las normas de la Convención contra el genocidio que Israel está ignorando con sus acciones militares en Gaza", informó. Tanto el presidente Petro como el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, han emitido instrucciones para que en los próximos días se deposite en la Corte una Declaración de Intervención de Colombia bajo el mencionado Artículo 63. Colombia hace también un llamado para que la comunidad internacional rechace el hambre como un "método de guerra", debido a los más recientes señalamientos de falta de comida en la zona de Gaza y la negativa de Israel de permitir la entrada de ayuda humanitaria. "La comunidad internacional no puede permanecer impávida cuando un país emplea el hambre como método de guerra. Esa es una grosera violación del derecho internacional que no puede ser tolerada", subrayó. Por último, Bogotá reiteró que espera que Israel cumpla con la resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas del 25 de marzo, que exige un alto al fuego inmediato en el enclave palestino. Petro advirtió el 26 de marzo que romperá relaciones con Israel si ese país no cumple con la resolución. El 7 de octubre, un ataque coordinado por el movimiento palestino Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los que cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento más de 32.780 palestinos muertos y casi 75.300 heridos.Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.El pasado 25 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió, con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos, un alto al fuego inmediato para el conflicto en Gaza durante el mes de Ramadán, además de la liberación inmediata de todos los rehenes.

