EEUU y el Reino Unido podrían enviar desechos nucleares a Australia a través de AUKUS

En noviembre del año pasado, el Gobierno australiano presentó el proyecto de ley de seguridad de la energía nuclear naval. De aprobarse, la legislación establecería un organismo de vigilancia de la seguridad nuclear y permitiría la creación de instalaciones navales de propulsión nuclear, incluso para almacenar o eliminar desechos radiactivos de los submarinos Aukus, según una nota del diario británico The Guardian.En un comunicado citado por el medio británico, el Departamento de Defensa dijo que el proyecto de ley proporcionará "un marco regulatorio capaz de dar cabida a cualquier decisión futura sobre la gestión de residuos radiactivos". Al respecto, el subdirector general de la rama de política nuclear interna del Departamento de Defensa, Kim Moy, informó que se podrían establecer instalaciones nucleares, incluidas instalaciones de desechos de alto nivel, pero que se establecerían bajo regulaciones que pueden ser rechazadas por los parlamentos.Al ser interrogado sobre si dichas instalaciones podrían recibir desechos de submarinos de propulsión nuclear australianos, estadounidenses o británicos, Moy respondió que sí, añadiendo que el proyecto de ley "habilita la gestión de residuos radiactivos". Al respecto, el defensor de la libertad nuclear de la Fundación Australiana para la Conservación, Dave Sweeney, le dijo a The Guardian que se trata de una cuestión "muy preocupante", toda vez que los socios de Aukus podrían ver a Australia como "una terra nullius [tierra de nadie] un poco radiactiva". El medio también informó que el Gobierno presentó un segundo proyecto de ley para permitir al regulador expedir licencias. Ambos serán remitidos a una investigación del Senado, que presentará un informe el próximo 26 de abril.El 15 de septiembre, los presidentes de Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, Joe Biden, Scott Morrison y Boris Johnson, respectivamente, celebraron una cumbre trilateral virtual en la que firmaron un nuevo acuerdo para intensificar la cooperación militar entre ellos: AUKUS.Gracias al acuerdo, Estados Unidos podrá compartir su tecnología submarina de propulsión nuclear con Australia. Pero el pacto AUKUS no solo prevé la entrega de submarinos nucleares y la construcción de la infraestructura necesaria para su despliegue permanente en Australia, sino también una amplia cooperación en el desarrollo de los sistemas de armamento más avanzados, así como el equipamiento de las Fuerzas Armadas australianas con armamento estadounidense y la introducción de normas para las operaciones de combate.En aquel entonces, el analista británico Tom Fowdy señaló que el objetivo de la medida es intensificar los intentos de contener militarmente a China, aunque los tres países no lo dijeron directamente. El pacto submarino, además, implicó que Australia cancelara abruptamente un acuerdo de 43.000 millones de dólares con Francia para la construcción de 12 submarinos nucleares. La decisión provocó la indignación de los altos funcionarios galos, quienes acusaron a Estados Unidos de traición.

