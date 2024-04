https://sputniknews.lat/20240401/jefe-de-rheinmetall-insta-a-la-ue-a-recobrar-capacidad-de-defensa-eeuu-no-vendra-en-nuestra-ayuda-1149402646.html

Jefe de Rheinmetall insta a la UE a recobrar capacidad de defensa: EEUU "no vendrá en nuestra ayuda"

Jefe de Rheinmetall insta a la UE a recobrar capacidad de defensa: EEUU "no vendrá en nuestra ayuda"

Para Armin Papperger, jefe de la principal empresa armamentística alemana, las naciones europeas deben fomentar la consolidación de una industria militar... 01.04.2024, Sputnik Mundo

En una entrevista con el Financial Times, Papperger dijo los líderes del continente europeo han dado por sentado en las últimas décadas que Washington acudiría a su rescate en caso de una confrontación militar, pero opinó que "eso ya no sucederá"En ese sentido, Papperger, cuya empresa fabrica buena parte del armamento y los vehículos transferidos por Berlín a Kiev, señaló que la negativa por parte de buena parte de la bancada republicana en el Congreso de continuar financiando el envío de armas a Ucrania significa un mensaje muy claro a Europa: "Ya no pagamos por ustedes".Por eso, dijo, era necesario que las naciones europeas impulsen la proliferación de una industria de defensa que pueda competir con los grandes grupos de EEUU, que componen lo que se conoce como el complejo industrial militar, históricos cabilderos en favor de las intervenciones bélicas y las guerras proxys de Washington alrededor del mundo.Vale recordar que la prisa de Europa por ganar velocidad en la carrera armamentista estimulada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en su enfrentamiento contra Rusia ha estimulado el mercado de defensa y hecho rentable el sector para empresas como Rheinmetall, que también fabrica unidades de combate de infantería , drones de combate y el cañón instalado en el tanque Leopard 2.Según los últimos datos, la empresa espera tener una cartera de pedidos de los miembros de la OTAN y sus aliados por valor de 60.000 millones de euros para finales de 2024.El año pasado, Rheinmetall completó la adquisición de su rival español Expal, por 1.200 millones de euros, lo que consolidó su posición de liderazgo en la cadena de suministro de municiones en la región. El 18 de marzo acordó la adquisición de Reeq, un fabricante holandés de vehículos terrestres no tripulados utilizados en combate, por un importe no revelado.Alemania se ha mostrado optimista sobre la reactivación de su industria de defensa y ha encabezado una iniciativa para replicar el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro de Israel. Aunque los contratistas de defensa alemanes se han quejado de la falta de pedidos concretos de Berlín, Papperger dijo que Rheinmetall pudo aumentar rápidamente la capacidad de la empresa gracias a inversiones en nuevas líneas de producción.

