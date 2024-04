https://sputniknews.lat/20240401/la-otan-se-mete-en-los-asuntos-de-francia-pero-nadie-se-fija-en-eso-1149397745.html

La OTAN se mete en los asuntos de Francia, "pero nadie se fija en eso"

La OTAN se mete en los asuntos de Francia, "pero nadie se fija en eso"

Sputnik Mundo

PARÍS (Sputnik) — La Alianza Atlántica, mientras se inmiscuye en la vida política de Francia, distrae la atención de la opinión pública acusando a Moscú de... 01.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-01T16:52+0000

2024-04-01T16:52+0000

2024-04-01T16:54+0000

internacional

francia

🌍 europa

otan

eeuu

washington

florian philippot

rusia

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/04/01/1149397577_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d57ba7cc82801b62143bd86d6767b45e.jpg

"Veo mucha injerencia estadounidense en nuestro país (...), un creciente número de asesores de la OTAN pagados desde centros analíticos de Washington y Bruselas. Pero nadie se fija en eso, como si eso no existiese. Los políticos de Occidente —no solo los franceses— se han concentrado en los malévolos rusos, para hacernos pensar que estamos bajo la influencia rusa", declaró en entrevista con la emisora de radio Franceinfo.El político recordó acciones hostiles hacia Francia por parte de Washington. "Dos presidentes de la república francesa fueron objeto de escucha por parte de los servicios secretos estadounidenses, en particular, por la NSA, pero ellos no protestaban. El gasoducto Nord Stream, que nos daba energía, no fue saboteado por Rusia, sino por unas fuerzas de la OTAN, al menos por Ucrania, probablemente por EEUU y otros países de la OTAN, lo que es un acto de guerra apuntada contra nosotros", agregó. Al comentar el conflicto ucraniano, Philippot subrayó que no afecta a Francia y señaló la necesidad de buscar su solución negociada.

https://sputniknews.lat/20240311/acto-de-guerra-politico-frances-explica-por-que-no-se-investigan-las-explosiones-del-nord-stream-1148859572.html

francia

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

francia, 🌍 europa, otan, eeuu, washington, florian philippot, rusia