México repatria a 34 connacionales que vivían en Haití

La Cancillería de México, en colaboración con la Secretaría de Marina, repatrió a 34 connacionales que vivían en Haití y que fueron trasladados al territorio... 01.04.2024, Sputnik Mundo

La funcionaria agregó que esto se hizo en colaboración con la Secretaría de Marina mexicana, quien empleó un helicóptero y un buque para sacar a los mexicanos de la zona."No se garantiza que aún pueda haber una situación de seguridad, por lo que decidimos traer de vuelta a los connacionales (...). Todos vuelven de manera voluntaria", expuso Bárcena.El 3 de marzo de 2024, nuevamente estalló la violencia en Haití, esto después de que bandas armadas entraran a dos prisiones haitianas y liberaran a más de 3.000 reclusos, lo que aumentó la confrontación que existía debido a que Henry no había convocado a elecciones desde que asumió el poder, es decir, desde el asesinato de Moise.Como consecuencia, el Gobierno haitiano, que hasta ese momento estaba bajo las órdenes del primer ministro interino, Patrick Michel Boivert, declaró estado de emergencia, mismo que se prolongó hasta el 3 de abril.En ese tiempo, el expolicía y jefe pandillero Jimmy Barbecue Cherizier, a quien se le identifica por instigar los actos violentos en Puerto Príncipe, demandó que el primer ministro dejara el cargo porque, de no ser así, el país se dirigiría a una guerra civil y al genocidio.El 11 de marzo, Ariel Henry presentó su renuncia, misma que fue anunciada por el presidente de Guyana, Irfaan Ali, al finalizar la reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom), que se llevó a cabo en Jamaica.El objetivo del encuentro era que el ahora ex primer ministro haitiano cediera el poder a un Consejo de transición que incluyera a diversos sectores de la sociedad haitiana, especialmente por la crisis económica, política y social que el país vive desde hace décadas y, cuyo punto de inflexión más próximo, fue el homicidio del exmandatario Jovenel Moise, perpetrado en julio de 2021.

