EEUU podría imponer "un gobierno afín a sus intereses" en Haití

EEUU podría imponer "un gobierno afín a sus intereses" en Haití

Tras la renuncia del primer ministro de Haití, Ariel Henry, Estados Unidos podría buscar mantener su presencia en la nación caribeña, imponiendo un gobierno...

En medio de la violencia generalizada que vive la nación caribeña, que está prácticamente en condiciones de un Estado fallido, la Casa Blanca podría extender su poder de influencia en la isla a través de la típica máscara de llevar democracia y estabilidad, consideraron los analistas.Previamente, Estados Unidos anunció que destinaría 300 millones de dólares a la misión multinacional auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ayudar a Puerto Príncipe. Primeramente las autoridades haitianas habían acordado que dicha misión sería comandada por Kenia, pero el país africano ya se bajó del barco tras la renuncia de Henry, e incluso las Naciones Unidas han dicho que disminuirán la presencia de su personal por la inestabilidad que se vive en Haití. Sin embargo, el Departamento de Estado del país norteamericano aseguró este 13 de marzo que el secretario Antony Blinken ya sostuvo diálogos con el presidente keniano William Ruto para discutir la reanudación del despliegue cuanto antes. Y también hay otro factor: Washington ya anunció que enviará un pelotón FAST [Equipo de Seguridad Antiterrorista de Flota, por sus siglas en inglés] a Puerto Príncipe con el fin, supuestamente, de salvaguardar la embajada estadounidense en ese territorio y de suplir a los marines que actualmente se encuentran ahí.Además, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, dio a conocer el 11 de marzo que su país dará 33 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria al Estado haitiano.Lo anterior, mencionan los expertos, acentuaría aún más la injerencia que Estados Unidos ha tenido en Haití desde inicios del siglo XX hasta la fecha.La colonización tuvo efectos devastadoresA pesar de que Haití fue la primera nación que logró su independencia en América Latina y el Caribe (1804) y en fue la primera república negra en erigir una Constitución donde se estableció la igualdad de derechos, la falta de reconocimiento internacional por parte de los países colonizadores fue un punto clave para mermar su crecimiento, considera en entrevista con Sputnik la doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, Claudia Serrano. A esto se suma la llegada de la dictadura de la familia Duvalier, primero con el mandato de François Papa Doc Duvalier (1957-1971) y, posteriormente, bajo el liderazgo de Jean-Claude Baby Doc Duvalier (1971-1986).También señala que, en el periodo dictatorial de los Duvalier, Estados Unidos permitió que siguieran los excesos y violaciones a los derechos humanos por parte de esa familia, sin hacer esfuerzo alguno por generar una verdadera democracia.Además, "un elemento sustancial es el rol que ha jugado la cooperación internacional, pero particularmente, las misiones de los cascos azules de Naciones Unidas en las que pareciera que ya hay mayor protagonismo por parte de los gobiernos extranjeros", dice Serrano.¿Qué pasa actualmente en Haití?Además de los problemas que sufre la nación caribeña desde hace décadas, el 3 de marzo nuevamente estalló la violencia en la región, esto después de que bandas armadas entraron en dos prisiones haitianas y liberaron a más de 3.000 reclusos, lo que aumentó la confrontación que existía debido a que Henry no había convocado a elecciones desde que asumió el poder, es decir, desde el asesinato de Moïse.Como consecuencia, el Gobierno haitiano, que hasta ese momento estaba bajo las órdenes del primer ministro interino, Patrick Michel Boivert, declaró estado de emergencia, mismo que se prolongó hasta el 3 de abril de este año.En ese tiempo, el expolicía y jefe pandillero Jimmy Barbecue Cherizier, a quien se le identifica por instigar los actos violentos en Puerto Príncipe, demandó que el primer ministro dejara el cargo porque, de no ser así, el país se dirigiría a una guerra civil y al genocidio.El 11 de marzo, Henry, quien se encuentra en Puerto Rico después de que, tras una gira, no pudiese aterrizar en Puerto Príncipe por la situación en la nación caribeña, presentó su renuncia, misma que fue anunciada por el presidente de Guyana, Irfaan Ali, al finalizar la reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom), que se llevó a cabo en Jamaica.El objetivo del encuentro era que el ahora ex primer ministro haitiano cediera el poder a un Consejo de transición que incluyera a diversos sectores de la sociedad haitiana, especialmente por la crisis económica, política y social que el país vive desde hace décadas y, cuyo punto de inflexión más próximo, fue el homicidio del exmandatario Jovenel Moïse, perpetrado en julio de 2021.Tras el evento de la Caricom, el político haitiano publicó un video en redes sociales donde corrobora su decisión.Mientras tanto, la población del país caribeño sufre por la paralización de la economía local y el asedio a sitios como las escuelas y recintos gubernamentales. Es tal el temor de la gente que, desde el 3 de marzo a la fecha, alrededor de 15.000 personas abandonaron el territorio haitiano, con base en información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Vías para mejorar la situación haitianaPrevio a la renuncia de Ariel Henry, la comunidad internacional había condenado los actos violentos en Haití y algunos, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, incluso había sugerido ayudar al país caribeño para que aplicase el mismo modelo de seguridad que él implementó y que redujo la violencia.Sin embargo, esto no podría aplicarse a rajatabla debido a que cada nación tiene sus propias características, declaró en entrevista previa para Sputnik la maestra en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rocío Méndez Bautista.La experta sugirió que se realicen elecciones de inmediato, así como conformar de nuevo un Parlamento, que se disolvió por decreto en 2020.Mientras tanto, Serrano se inclina por que Haití tome las riendas de los esfuerzos planteados por la Caricom en los últimos días, con el propósito de que el nuevo Gobierno, además de ser electo en comicios, tenga certidumbre y credibilidad ante la sociedad.También requiere apoyo para trasladar la ayuda humanitaria a toda la nación y restablecer servicios básicos como la energía eléctrica. De igual manera, considera que es importante que exista una sólida cooperación internacional para impulsar a la isla caribeña.Por último, Ramos Muñoz agrega que, tras un proceso electoral, el nuevo Gobierno tiene la obligación de crear un proyecto nación, con el que fortalezca sus instituciones y, con ello, sanear la crisis política, económica y de seguridad que vive.

