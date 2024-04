https://sputniknews.lat/20240401/rusia-denuncia-que-la-otan-esta-reforzando-sistematicamente-su-potencial-militar-en-sus-fronteras-1149406096.html

Rusia denuncia que "la OTAN está reforzando sistemáticamente su potencial militar" en sus fronteras

MOSCÚ (Sputnik) — La OTAN está reforzando sistemáticamente su potencial militar a lo largo de las fronteras rusas, desde el mar de Barents hasta el mar Negro...

"Los dirigentes de la alianza no ocultan el hecho de que las mayores maniobras militares cerca de las fronteras rusas desde el colapso de la Unión Soviética, 'Steady Defender-2024', que se están llevando a cabo en Europa, tienen por objetivo precisamente 'contener' a Rusia. Solo el año pasado, la OTAN y sus Estados miembros llevaron a cabo 130 ejercicios y simulacros militares de coalición y más de 1.000 nacionales. Obsérvese, no en una década, sino en un año, 2023", indicó. Además, opinó que los planes de Estados Unidos y la OTAN incluyen preservar Ucrania, o al menos parte de ella, "como un territorio antirruso enteramente bajo su control, completamente dedicado a servir a los intereses del bloque". En abril de 2014, Ucrania lanzó una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año. Ambas repúblicas de Donbás, así como las provincias de Jersón y Zaporizhzhia se adhirieron a Rusia a finales de septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos de autodeterminación. "OTAN está capacitando en varios países a mercenarios"El alto funcionario recalcó que el bloque bélico toma parte activa en la organización de bombardeos de territorios de Rusia y adopta decisiones sobre nuevas entregas de armamento con mayores capacidades de largo alcance para Kiev."De hecho, la Alianza Atlántica es parte del conflicto ucraniano", subrayó."En marzo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, presentó un informe anual sobre las actividades de la organización el último año. Todo el documento se centra en la tarea principal de 'contener' a Rusia y, notablemente, a China, lo que significa que la Alianza Atlántica no dudó en ir más allá de su mandato geográfico y declaró abiertamente sus ambiciones globales", consignó el jefe del Secretario de Seguridad ruso.Los objetivos estratégicos a largo plazo de Estados Unidos, el Reino Unido y "los países del Occidente colectivo bajo su control", insistió Pátrushev, consisten en "debilitar a nuestro país como competidor económico y político y posteriormente eliminarlo del mapa político del mundo a través de su desmembramiento"."Por eso, los funcionarios de Bruselas identificaron a nuestro país como la principal fuente de amenazas para la seguridad europea y lo consagraron explícitamente en el concepto estratégico de la OTAN", resumió el alto cargo de seguridad.

