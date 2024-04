https://sputniknews.lat/20240401/no-deberiamos-descartar-nada-finlandia-respalda-dichos-de-macron-sobre-enviar-tropas-a-ucrania-1149383031.html

"No deber铆amos descartar nada": Finlandia respalda dichos de Macron sobre enviar tropas a Ucrania

"No deberíamos descartar nada": Finlandia respalda dichos de Macron sobre enviar tropas a Ucrania

La ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, respaldó los dichos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y aseveró que no se debe...

De acuerdo con Valtonen, citada por el diario Financial Times, el presidente Macron hizo bien al crear una "ambig眉edad estrat茅gica" para Mosc煤 al poner sobre la mesa el posible env铆o de armas a Kiev. A finales de febrero, Emmanuel Macron, abordando la posibilidad de la participaci贸n de soldados europeos en el conflicto ucraniano, inform贸 que "no se puede descartar nada". El mandatario tambi茅n asegur贸 que la UE hab铆a acordado crear una "novena coalici贸n para ataques profundos", suministrando a Ucrania misiles de medio y largo alcance. Durante una reuni贸n con l铆deres de la oposici贸n a principios de marzo, Macron reiter贸 que Francia no ten铆a "l铆mites ni l铆neas rojas" en la cuesti贸n de la ayuda a Ucrania.Tras esas declaraciones, el jefe de Estado fue objeto de cr铆ticas a nivel nacional, donde se le llam贸 "el se帽or de la guerra". Dirigentes de todos los partidos pol铆ticos acusaron a Macron de arrastrar a Par铆s al conflicto, de frivolidad, y le reprocharon que no consultara al Parlamento sobre estas cuestiones.Comentando las palabras del presidente franc茅s, desde el Kremlin indicaron que tal desarrollo conducir铆a inevitablemente a un choque militar directo entre Rusia y la OTAN. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, calific贸 de importante novedad el mero hecho de discutir la posibilidad de enviar "algunos contingentes a Ucrania".Recientemente, el exministro de Defensa franc茅s Herve Morin critic贸 al mandatario por su idea de desplegar miles de soldados franceses en Ucrania, advirtiendo sobre la "arrogancia" de provocar a Rusia, una potencia nuclear. Par铆s no puede proporcionar ni siquiera "una asistencia mediocre" a Kiev porque las capacidades militares convencionales de Francia son limitadas, subray贸.

