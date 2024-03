https://sputniknews.lat/20240331/el-nino-que-gritaba-lobo-palabreria-de-macron-de-enviar-tropas-a-ucrania-debilita-a-francia-1149282179.html

El niño que gritaba "¡Lobo!": palabrería de Macron de enviar tropas a Ucrania "debilita a Francia"

El niño que gritaba "¡Lobo!": palabrería de Macron de enviar tropas a Ucrania "debilita a Francia"

Sputnik Mundo

La reacción a la retórica belicista del presidente francés sobre el despliegue de sus fuerzas en Ucrania sigue ardiendo: un exgeneral francés lo tacha de "rey... 31.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-31T14:53+0000

2024-03-31T14:53+0000

2024-03-31T14:53+0000

internacional

🌍 europa

emmanuel macron

francia

otan

unión europea (ue)

ucrania

agricultura

protestas

💬 opinión y análisis

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/14/1134860834_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ebcbb3b90d3f956ad42ffd1de77ccc9e.jpg

El exministro de Defensa francés Herve Morin criticó al mandatario de Francia, Emmanuel Macron, por su idea de desplegar miles de soldados franceses en Ucrania, advirtiendo sobre la "arrogancia" de provocar a Rusia, una potencia nuclear. París no puede proporcionar ni siquiera "una asistencia mediocre" a Kiev porque las capacidades militares convencionales de Francia son limitadas, subrayó."Macron es un narcisista" que ha estado "encerrado en un castillo durante siete años", comentó el exministro de Defensa, citando la publicación de una foto de boxeo "ridícula" del presidente como una prueba más de su desconexión de la realidad.Incluso si Macron quisiera enviar tropas hacia el este, tendrían que cruzar el espacio aéreo de otros países europeos, algunos de los cuales podrían oponerse a un paso tan provocativo, enfatizó Morin, señalando que el modelo de defensa de Francia de proyección de poder y operaciones limitadas en África acarrea unas capacidades convencionales bastante escasas en cuanto a municiones y misiles."Habla demasiado": la excesiva palabrería de Macron sobre el despliegue de tropas en Ucrania solo debilita a Francia desde el punto de vista de la ambigüedad estratégica, insistió el exministro de Defensa del Gobierno de Nicolas Sarkozy. De acuerdo con el experto, Rusia obviamente no tiene ningún interés en enfrentarse a la OTAN.Macron recibió críticas de Berlín, el principal aliado de Francia en la UE y la OTAN, y al parecer incluso "enfureció" a funcionarios estadounidenses, que lo atacaron anónimamente en un artículo de Bloomberg por revelar las posibles "líneas rojas" de la alianza bélica en Ucrania y aumentar los riesgos de un choque directo con Rusia. Por no hablar de los riesgos para la "seguridad operativa" del personal del bloque ya desplegado "discretamente" en Ucrania."Además, se celebrarán las elecciones europeas en junio", señaló Poulin, diciendo que hacer comentarios provocativos le dan a Macron tiempo de emisión gratuita en los medios, y le ayudan entre su base electoral, sobre todo porque su equipo califica a la principal oposición del país, Marine Le Pen del Partido de la Agrupación Nacional, como una "aliada de Vladímir Putin"."El hecho de que presente a Marine Le Pen como principal oponente dice mucho de la debilidad del presidente, ya que existen otros partidos que concurren a las elecciones europeas", subrayó Poulin.El dilema de Macron A la vez que se ha mostrado dispuesto a enviar tropas a Ucrania para apuntalar el Gobierno del Volodímir Zelenski, Macron ha respaldado las recientes demandas de Polonia de bloquear el libre flujo de grano ucraniano al mercado común europeo en medio de la presión de los agricultores.De acuerdo con Poulin, se trata de uno de los principales problemas del presidente francés, dada la magnitud de las protestas de los agricultores en toda Europa, incluida Francia, "hartos de las normativas europeas que les están matando", y enfurecidos por las directivas de Bruselas de aceptar alimentos ucranianos libres de aranceles a un alto costo para ellos.La postura incoherente de Macron sobre Ucrania no es única, continuó Poulin, señalando, por ejemplo, la política de París hacia el conflicto en Gaza, donde el presidente presionó al primer ministro Netanyahu para que "detuviera su política tan violenta" mientras que "al mismo tiempo suministraba municiones al Ejército israelí".Base y superestructura Macron encontró algunos aliados en su intento de convertirse en líder de facto de Europa con su retórica sobre Ucrania, subrayó Poulin.Según informes, el presidente francés expresó su frustración ante las elecciones de junio al Parlamento Europeo, reuniendo a sus aliados para criticar a la coalición Renew Europe, reprendiéndoles por comentar en lugar de movilizarse antes de la votación clave, que podría influir en la política de la UE en una serie de asuntos de política exterior e interior, incluida Ucrania.

https://sputniknews.lat/20240328/moscu-senala-que-actividad-de-la-otan-en-europa-del-este-prepara-un-posible-conflicto-con-rusia-1149296650.html

https://sputniknews.lat/20240223/por-que-los-agricultores-de-polonia-apelan-a-putin-durante-las-protestas-1148472413.html

francia

unión europea (ue)

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Ilya Tsukanov

Ilya Tsukanov

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ilya Tsukanov

🌍 europa, emmanuel macron, francia, otan, unión europea (ue), ucrania, agricultura, protestas, 💬 opinión y análisis