Trump opina sobre el plan de AMLO para contener la migración: "Yo no le daría ni 10 centavos"

Trump opina sobre el plan de AMLO para contener la migración: "Yo no le daría ni 10 centavos"

Durante una entrevista con Fox News, el expresidente de EEUU y actual aspirante a la Casa Blanca, Donald Trump, sentenció que él no daría "ni 10 centavos" al... 01.04.2024, Sputnik Mundo

En febrero pasado, el Gobierno de López Obrador un decálogo en donde solicita a Washington 20.000 millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar.Asimismo, el plan de México pide suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios, levantar el bloqueo a Cuba y no obstaculizar su desarrollo, mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales, implementado por el actual Gobierno de Estados Unidos y no optar por construir muros ni cerrar la frontera, entre otras cosas. "Es muy simple (esto ocurre) por falta de respeto al presidente (Joe Biden). Eso nunca me lo dirían a mí", indicó Trump al ser cuestionado sobre el plan del presidente mexicano. La migración irregular hacia EEUU ha alcanzado cifras récord en los últimos tres años. Prueba de ello es que, en el año fiscal 2023, los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a cerca 3,2 millones de extranjeros indocumentados en todo el país, frente a 2,7 millones en 2022, 1,6 millones en 2021 y 400.650 en 2020, antes de que el actual mandatario de EEUU, Joe Biden, asumiera el cargo.

