EEUU declara que "no estuvo implicado" en el ataque israelí contra el Consulado de Irán en Siria

Los mismos datos Washington "comunicó directamente a Irán" tras el ataque de Israel al Consulado iraní.Axios agrega que Tel Aviv notificó a la Administración Biden "unos minutos antes de que su Fuerza Aérea llevara a cabo el ataque, pero no pidió luz verde a EEUU". Los funcionarios estadounidenses tampoco conocían el objetivo del bombardeo, indica el artículo. La exsubsecretaria norteamericana de Asuntos Políticos, Victoria Nuland, afirmó a los medios que Washington debería preocuparse por las posibles consecuencias de la agresión de Israel contra el edificio diplomático iraní en Damasco, y añadió que el incidente podría dar lugar a una nueva escalada.El 1 de abril, Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra el Consulado general de Irán en Siria, destruyendo el edificio. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), grupo que pertenece a las FFAA iraníes, confirmó que el bombardeo causó la muerte de dos generales y cinco oficiales del CGRI.Varios países, incluso Cuba, Rusia y Siria, condenan las acciones ofensivas de Israel. Teherán califica de atentado terrorista el ataque a su Consulado en Damasco. La misión permanente de Irán ante la ONU dirigió una carta al secretario general de la organización, considerando las acciones israelíes como una violación de la Carta de la ONU.

02.04.2024, Sputnik Mundo

Washington comunicó a Teherán que no participó y no tenía conocimiento previo del mortífero ataque de Israel contra el edificio diplomático iraní en la capital siria, Damasco, informa 'Axios'.