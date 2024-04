Milei convoca a una "nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas"

https://sputniknews.lat/20240402/presidente-argentino-convoca-a-una-nueva-era-de-reconciliacion-con-fuerzas-armadas-1149425186.html

Consideró que no hay reclamo posible por la soberanía de las Malvinas si la dirigencia política se "dedica a hostigar a sus Fuerzas Armadas". "No hay respeto internacional si la dirigencia política hace hasta lo imposible para ensuciar el nombre de nuestras Fuerzas Armadas. En los años donde se consolidó la soberanía, eran valoradas por la sociedad; vestir un uniforme era motivo de orgullo. La política ha querido borrar esto hostigando y humillando a nuestras fuerzas", agregó. Dijo que los "héroes de Malvinas" y las Fuerzas Armadas "son motivo de orgullo para nuestra Nación y en esta nueva Argentina tendrán el respeto que les ha sido largamente negado". Sostuvo que su Gobierno es el "primero" que "después de décadas" "se hace cargo de esta situación". El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim), que reúne a cientos de soldados que participaron en la guerra que Argentina y Reino Unido protagonizaron en 1982 por el archipiélago (sur), había cuestionado en los últimos meses la pasividad del Gobierno ante la visita a las islas del ministro británico de Asuntos Exteriores. La nación sudamericana reclama la soberanía de las Islas Malvinas, situadas a menos de 500 kilómetros de la costa argentina y a 12.700 km de Reino Unido, desde que este país las ocupara en 1833. Desde entonces ambas naciones mantienen un litigio por la soberanía del archipiélago, que llevó a que en abril de 1982 la dictadura argentina (1976-1983) intentara recuperarlas por medio de una guerra que culminó el 14 de junio con la derrota de Buenos Aires y con casi 1.000 muertos entre ambos bandos. Reino Unido y Argentina retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990, durante la gestión del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).

