La visita del canciller británico enfrenta a Milei a las "zonas grises" de su postura sobre Malvinas

La visita del canciller británico, David Cameron, a las Islas Malvinas es un "gesto muy fuerte" por parte de la diplomacia del Reino Unido y se vincula con algunos "errores" cometidos por el presidente argentino, Javier Milei, en el encuentro que ambos mantuvieron en enero de 2024 en el Foro de Davos, advirtió a Sputnik el experto en Relaciones Internacionales Agustín Romero.Cameron, exprimer ministro y actual canciller del Reino Unido, visitó las Islas Malvinas entre el 19 y el 20 de febrero, con el recuerdo a los británicos caídos en la Guerra de Malvinas de 1982 como uno de los puntos fuertes de su agenda. De hecho, Cameron había adelantado antes de la cuestión de soberanía, reclamada por Argentina, está "fuera de discusión".Una vez en las islas, el canciller británico redobló su apuesta y, en declaraciones recogidas por la agencia AP, dijo que los habitantes de las islas son "absolutamente bienvenidos a ser parte de la familia del Reino Unido por el tiempo que quieran". "Y espero que sea por mucho, mucho tiempo, posiblemente para siempre", añadió.Para Romero, la llegada de Cameron a las Malvinas puede verse como una "respuesta" de Londres a la reunión con Milei, dado que uno de los errores cometidos por el mandatario en ese encuentro fue, según el experto, haber expresado que la cuestión Malvinas estuvo sobre la mesa sin que hubiera una respuesta clara del Reino Unido.Romero consideró además que la respuesta de la Cancillería argentina a la confirmación de que Cameran visitaría las islas fue "muy tibia" y que se enmarca en una estrategia similar a la que desarrollada por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que buscaba mejorar el relacionamiento con Londres evitando al máximo las rispideces por la soberanía de las islas ubicadas en el Atlántico Sur."Creo que el Gobierno actual tiene un espíritu muy ingenuo y de alguna manera trata de repetir lo que hizo el Gobierno de Macri, que era bajar la cuestión Malvinas del número 1 de la agenda bilateral al número 150", explicó.Sin embargo, el propio Romero consigna en su libro La Cuestión Malvinas: una hoja de ruta que la estrategia de quitar a las Malvinas del centro de la agenda bilateral entre Argentina y el Reino Unido no ha redundado en un vínculo comercial más fluido entre los países. "No hay una correlación entre plantear el tema Malvinas y que haya una disminución del comercio. Eso es falso", enfatizó.En ese sentido, el especialista aseguró que el comercio entre Buenos Aires y Londres tuvo su mejor momento en las últimas décadas durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), cuando una mejor situación económica del país llevó a Argentina a "importar más insumos industriales del Reino Unido", a pesar de que se implementaban políticas más duras de reclamo contra los británicos. Por el contrario, el intercambio comercial disminuyó producto de las dificultades económicas que atravesaba la industria argentina.Para Romero, con este tipo de posturas el Gobierno de Milei "está demostrando que Argentina no va a hacer nada con respecto a la soberanía", manteniendo el reclamo en la órbita de las Naciones Unidas pero sin extenderlo a otros ámbitos internacionales.De hecho, ni la Cancillería argentina ni la Presidencia se expresaron de forma férrea sobre la visita de Cameron. Apenas la canciller se expresó a través de su cuenta personal de X, con un breve e irónico mensaje: "Valoramos el gesto del canciller de UK Cameron de incluir a la Argentina en su visita a la región. Estaremos felices de recibirlo, en una próxima ocasión, también en Buenos Aires".El vocero de la presidencia argentina, Manuel Adorni, directamente se excusó de opinar al ser consultado durante una rueda de prensa oficial, asegurando que al Gobierno argentino no le corresponde "opinar sobre la agenda de otros países". La condena a la visita quedó reservada a un puñado de gobernadores argentinos, entre los que se encuentra Gustavo Melella, titular de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, circunscripción que incluye a las Malvinas. "La presencia de David Cameron en nuestras Islas Malvinas configura una nueva provocación británica que busca menoscabar nuestros legítimos derechos soberanos sobre nuestros territorios y sostener el colonialismo en pleno siglo XXI. No lo vamos a permitir", escribió el jefe provincial, que decidió declarar al canciller británico como persona non grata.Para Romero, la visita de Cameron configura un episodio "grave" en la disputa por la soberanía, por lo que ameritaba "un comunicado corto pero contundente que, sin embargo, no ocurrió".Romero advirtió además sobre el riesgo que tiene para el reclamo argentino la postura que Buenos Aires tome con respecto a la población británica asentada actualmente en las islas, recordando que la propia Mondino había declarado al diario británico The Telegraph que "los derechos de los isleños serán respetados". Para el experto, Argentina debe mantenerse firme en que los habitantes isleños no son una tercera parte en el conflicto, sino que son una "población implantada" por los mismos británicos en el lugar."Como siempre explico en mis clases en la universidad, si alguien usurpa tu casa, el juez no le va a preguntar al usurpador si se quiere quedar o se quiere ir, porque lo más probable es que diga que se quiere quedar. Intentar preguntarle a los isleños si quieren relacionarse o no con Argentina no va a lograr que en el largo plazo se hable de soberanía", subrayó.En ese sentido, Romero enfatizó que desde el derecho internacional "es muy distinto" mantener una postura que tenga en cuenta "los intereses" de los isleños, especialmente en relación a sus necesidades económicas o humanitarias, a velar por sus "deseos". "Mondino abrió el camino para hablar de los deseos pero desde el derecho internacional es importante porque al hablar de deseos se habla de aspiraciones y esas aspiraciones llevan a la autodeterminación", explicó.Romero valoró que Mondino haya aclarado aquellos dichos rápidamente pero advirtió sobre las "zonas grises" que el Gobierno de Milei deja en relación al reclamo sobre Malvinas. "Si Mondino no se hubiese corregido habría sido delicado y un hito que el Reino Unido podría haber aprovechado", sentenció.

