El ataque israelí contra la Embajada de Irán en Siria podría ser un mensaje para EEUU

El ataque israelí contra la Embajada de Irán en Siria podría ser un mensaje para EEUU

04.04.2024

"Los israelíes también están enviando otro mensaje a los estadounidenses diciendo: 'Bueno, si no vienen en nuestro rescate y no están de nuestro lado, vamos a ampliar la guerra y arrastrar a Irán'", agregó. Conducir a Irán, país que se ha demonizado desde 1979, a la guerra obligará a Washington a unirse debido a su política de larga data de que "Israel es parte de la seguridad nacional estadounidense".El ataque también habría enviado un mensaje al mundo de que todo está sobre la mesa para el país hebreo. "Si Irán no responde y Occidente no condena a Israel, significa que ninguna embajada del mundo puede pretender estar a salvo", dijo Magnier, añadiendo que Israel va a atacar cualquier objetivo que vea y que "no les importa quién se queme por el camino".Israel quiere que Irán responda y meta a Estados Unidos en la guerra, algo de lo que Magnier dice que Teherán es consciente, señalando que se negó a responder a los ataques contra sus generales que no estaban en edificios diplomáticos. "Sin embargo, esta vez es diferente".Magnier señaló que Irán no recibirá el mismo apoyo y simpatía que los palestinos reciben de la comunidad internacional. "Los israelíes están matando civiles. Los israelíes están matando a trabajadores de Naciones Unidas. Están destruyendo infraestructuras, escuelas, hospitales, universidades, están matando de hambre a la población. Por eso la gente de todo el mundo está con la causa palestina".El copresentador Melik Abdul señaló que ahora hay protestas en las calles de Israel, algunas de las cuales exigen un alto el fuego para conseguir la liberación de los rehenes."La gente está en la calle acampando frente a su casa [de Netanyahu], frente a la Knéset, frente al gobierno", respondió Magnier, afirmando que los manifestantes tienen "muy claro" que los rehenes no son la prioridad del gobierno del primer ministro del partido Likud."A fin de cuentas, está negociando con el grupo al que dice que está derrotando y que quiere erradicar. Va a El Cairo [Egipto] y no mantiene conversaciones con ellos y sin ningún resultado porque no quiere un resultado", observó el experto. A la pregunta de cómo responderá Irán en última instancia, Magnier dijo que tienen un abanico de opciones. "Tienen misiles de precisión de largo alcance. Pueden inundar los misiles de interceptación de los israelíes" y golpear en algún lugar de Israel. Pero también podrían atacar objetivos en el mar Rojo, u objetivos estadounidenses e israelíes en Irak y Siria, añadió. "O pueden aumentar el apoyo al eje de la resistencia y suministrarles armas más avanzadas que puedan dañar a Israel", señaló, pero añadió que es fundamental que Irán golpee directamente a Israel "porque es importante que los iraníes sepan que su país ha respondido al ataque".

