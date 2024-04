https://sputniknews.lat/20240402/ataque-israeli-contra-el-consulado-de-iran-en-siria-que-consecuencias-puede-tener--1149432676.html

Ataque israelí contra el consulado de Irán en Siria: ¿qué consecuencias puede tener?

Ataque israelí contra el consulado de Irán en Siria: ¿qué consecuencias puede tener?

El presidente iraní Ebrahim Raisi calificó anteriormente el ataque como un "crimen injusto" cometido por el Estado judío, advirtiendo que tal acción "no... 02.04.2024

Hay por lo menos tres factores principales que prueban que el ataque aéreo de Israel a una misión consular iraní en Siria el lunes 1 de abril es una violación flagrante del derecho internacional, le dijo a Sputnik el ex subsecretario general de la ONU y ex viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ordzhonikidze. En segundo lugar, señaló, "Israel lanzó el ataque a un edificio que está bajo inmunidad diplomática y consular". Por último, pero no menos importante, "Tel Aviv eliminó a un general que servía como funcionario del Gobierno, lo que significa que el Estado judío realmente condujo un acto terrorista", según el ex viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Cuestionado sobre la razón por la que piensa que Israel realizó tales acciones, Ordzhonikidz argumentó que Tel Aviv tiene la certeza de que permanecerá impune, o sea, está confiado en su impunidad. Insistiendo en la razón por la que los países occidentales aún no han sancionado a Tel Aviv por el ataque, Ordzhonikidze sugirió que el Occidente está actualmente intentando "formular" su posición y que la reacción nula podría ser irrelevante y podría significar "el más flagrante encubrimiento de acciones agresivas". Durante la noche del lunes, el Ministerio de Defensa sirio informó de un ataque aéreo de la Fuerza Aérea israelí en contra del Consulado General de Irán en Damasco, que asesinó por lo menos a 11 personas. El número de muertos incluye a siete oficiales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRCG, por sus siglas en inglés) de Irán, entre ellos el general Mohammad Reza Zahedi, comandante de la Fuerza Quds del IRCG en Siria y el Líbano, así como el subcomandante, Mohammad Hadi Hajizadeh. El presidente iraní Ebrahim Raisi advirtió que "el régimen sionista [israelí] debe tener en mente que no será capaz de alcanzar sus objetivos siniestros con medidas tan inhumanas" y que Teherán responderá con la misma moneda. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso afirmó que Moscú condena "fuertemente" el ataque a la misión consular iraní en Siria, lo que es absolutamente "inaceptable".

