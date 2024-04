https://sputniknews.lat/20240404/gaza-sin-agua-los-factores-de-la-inminente-crisis-hidrica-1149478298.html

Gaza sin agua: los factores de la inminente crisis hídrica

Gaza sin agua: los factores de la inminente crisis hídrica

La inminente crisis del agua es un trágico recordatorio de las desastrosas repercusiones que la violencia y el conflicto iniciados el pasado octubre han tenido en la población local. Hasta la fecha han muerto más de 31.000 personas, una catástrofe humanitaria que sufre la Franja de Gaza desde el inicio de las operaciones israelíes en respuesta a los ataques de Hamás. Mientras tanto, de acuerdo con un comunicado del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), existe una gran preocupación por que "el número de muertos aumente exponencialmente", especialmente "si los niños siguen bebiendo agua no potable y no tienen acceso a medicamentos".Los más de dos millones de palestinos que viven en Gaza reciben entre uno y tres litros de agua potable al día y a menudo tienen que recurrir al mar o a otras fuentes disponibles para satisfacer sus necesidades básicas. Muchos sufren deshidratación, gripe y enfermedades de la piel causadas por la falta de agua potable. En el centro de esta crisis del agua se encuentra un acuífero costero, principal fuente de agua dulce de la región, que está a punto de colapsar. Décadas de sobreexplotación, combinadas con la contaminación de las aguas residuales y la agricultura, han dejado el agua del acuífero en un estado, cuanto menos, subóptimo. Por si fuera poco, las recientes operaciones militares de Israel han dañado aún más estos escasos recursos.Sea como fuere, la crisis del agua en Gaza es un problema complejo causado por una combinación de factores medioambientales, políticos y económicos. El suministro de agua dulce de la región procede casi en su totalidad de acuíferos costeros, mientras que la demanda de agua potable supera considerablemente su tasa de recarga natural. El resultado es una sobreexplotación de los acuíferos, que no hace sino empeorar la situación de los palestinos. A medida que descienden los niveles del acuífero, se filtra agua del mar circundante en el Mediterráneo, lo que aumenta la salinidad de las pocas fuentes de que disponen los palestinos que viven en Gaza. Como resultado, esta agua se vuelve cada vez menos apta para el consumo humano, así como para la agricultura local. Gaza tiene entonces que recurrir a Israel para el resto de su agua potable, cuyo gobierno desarrolló hace años plantas desalinizadoras.Sin embargo, debido al curso de las operaciones militares, Israel ha restringido el acceso a los materiales necesarios para crear infraestructuras hídricas adicionales para Gaza. Las medidas de control aplicadas por el Ejército israelí tienen el potencial de retrasar o incluso detener casi todos los servicios básicos de agua para Gaza, como las tuberías y el mantenimiento de los equipos de desalinización de agua de mar. Todo ello pone importantes obstáculos a la capacidad de Gaza para recibir lo necesario para su subsistencia, tanto si hablamos de agua potable como de servicios básicos. Es más, los años de conflicto entre Hamás e Israel también han causado importantes daños a otras estructuras relacionadas con el suministro de agua y alcantarillado a la región. Desde 2021, por ejemplo, más de 200 bloques de abastecimiento de agua han resultado dañados, con pérdidas de unos 15 millones de dólares.Por si fuera poco, tanto los fertilizantes como los pesticidas utilizados en la agricultura local suelen acabar contaminando algunas de las aguas subterráneas de Gaza, lo que provoca la propagación de sustancias tóxicas. Esta situación es uno de los muchos factores que también contribuyen a aumentar el desempleo entre la población palestina, lo que ejerce aún más presión sobre los habitantes de Gaza y, en última instancia, provoca un círculo vicioso de pobreza y escasez. Además, la actual ocupación militar israelí y otras restricciones territoriales en la Franja de Gaza han reducido enormemente el espacio físico para la agricultura, afectando a los medios de subsistencia de muchas familias y perturbando el desarrollo local. En conjunto, estas medidas están agravando la desertificación y haciendo que Gaza sea más vulnerable al cambio climático, otro de los principales problemas a los que se enfrenta la región.Al fin y al cabo, el cambio en el régimen de lluvias también pone en peligro el futuro suministro de agua a Gaza, mientras que la inseguridad hídrica aumenta día a día la sensación de inseguridad entre los palestinos. A su vez, la población ya experimenta serias dificultades para acceder al agua potable debido a la situación y, como ya se ha mencionado, a las operaciones de Israel en Gaza que comenzaron en octubre. En cualquier caso, incluso antes de la guerra, los palestinos de Gaza solo tenían acceso a una quinta parte del agua potable recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tal discrepancia no hace sino exacerbar las contradicciones entre la región e Israel, agudizando las tensiones locales entre Hamás y el Gobierno de Tel Aviv. Con sus infraestructuras devastadas por la guerra, el acceso al agua potable cada vez más imposible y la continua pérdida de vidas, Gaza se ha convertido en un auténtico epicentro de la injusticia humana.A mediados de 2023, UNICEF informaba de que más del 90% del agua de Gaza no era apta para el consumo. Además de la mala calidad del agua, existen graves problemas para mantener un suministro constante a los hogares palestinos debido a la escasez estacional de electricidad, así como de combustible. Más recientemente, el Secretario General de la ONU, António Guterres, también advirtió de la situación, mencionando que: además de la sed, el hambre generalizada también es inminente en Gaza, una situación que probablemente empeorará en el transcurso de las operaciones de Israel. Como consecuencia, Gaza corre el peligro de acabar no solo sin los alimentos que necesita para sobrevivir, sino también sin ningún rastro de dignidad humana.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las del equipo editorial.

