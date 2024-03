https://sputniknews.lat/20240326/los-paises-a-favor-del-multilateralismo-global-podrian-apoyar-a-colombia-para-presionar-a-israel-1149228861.html

Los países a favor del "multilateralismo global" podrían presionar a Israel para frenar su ofensiva

El presidente colombiano Gustavo Petro ha llamado a la comunidad internacional a romper relaciones diplomáticas con Israel si este país incumple la resolución... 26.03.2024

El 25 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU consiguió la adopción por primera vez de una resolución que exige un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza durante el mes del Ramadán —que comenzó hace dos semanas—, así como la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Por primera vez Washington no vetó la resolución. Sin embargo, Estados Unidos argumentó que un alto al fuego permanente solo puede comenzar en cuanto "se libere al primer rehén" y, horas más tarde, aseguró que la resolución aprobada es "no vinculante", lo que provocó las críticas de una parte de la comunidad internacional. Antes de la votación, Rusia propuso una enmienda para solicitar un "alto al fuego permanente", criticando la "débil redacción".¿Quiénes podrían seguir a Petro?"Creo que en América Latina hay varios presidentes que se van a unir a Petro, el caso de Lula, que ya lo ha hecho, el caso de Bolivia, son presidentes que están en esa línea. El caso de Boric, que Boric lo ha dicho, de hecho lo dijo en campaña, Israel es un Estado genocida", comentó en entrevista con Sputnik el investigador asociado del Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina del Instituto de Estudios Europeos (IEE) de la Universidad del Norte, Héctor José Galeano.No obstante, el internacionalista apuntó que es muy complejo que la comunidad internacional rompa las relaciones diplomáticas y comerciales con el país hebreo. Aunque reconoció que, en el caso colombiano, las consecuencias de cortar los vínculos con Israel no serían catastróficas.Respecto al aspecto comercial, Galeano recuerda que las exportaciones de Colombia hacia Tel Aviv únicamente representan el 1%, además de que se trata de productos extractivos, lo que quiere decir que ni siquiera es necesario un tratado de libre comercio para exportar.En cuanto al tema geopolítico y de seguridad, Galeano aclaró que los aviones Kfir israelíes son de la década de 1970, por lo que ya son bastante obsoletos. En ese sentido, aseguró que el escenario latinoamericano va a empezar a recapacitar sobre este rubro.Para el especialista, que ha publicado diversas columnas sobre la situación en la Franja de Gaza, este aparente cambio en la posición estadounidense ante el Consejo de Seguridad de la ONU ha llevado al presidente colombiano Gustavo Petro a considerar que ha llegado el momento de que Tel Aviv acate el cese al fuego que la comunidad internacional exige. Entretanto, el doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Gámez Chávez, coincidió en que diversos países de América Latina y el llamado Sur Global podrían sumarse al llamado del presidente Petro."No sé si México podría romper esas relaciones, pero sí podría apoyar un llamado a que se respete [la resolución]", añadió.El 7 de octubre de 2023, el movimiento palestino Hamás coordinó un ataque sorpresa en contra de más de 20 comunidades israelíes, dejando un saldo de cerca de 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos y 253 rehenes, de los que cerca de 100 fueron liberados más adelante.En respuesta, el país hebreo le declaró la guerra a Hamás y emprendió una campaña de bombardeos sobre la Franja de Gaza que, hasta la fecha, han asesinado a más de 32.000 palestinos, de los que la mayoría son mujeres y niños. Además, se cuentan más de dos millones de desplazados que sobreviven en una crisis humanitaria sin precedentes. Este 25 de marzo, el ministro de Exteriores de Israel, Yisrael Katz, aseguró que Tel Aviv no cesará los combates en Gaza pese a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

