México acerca de resolución de la ONU sobre alto al fuego en el Ramadán en Gaza: "Ha tardado mucho"

Durante meses, el mandatario mexicano insistió a la ONU en buscar estrategias para frenar las hostilidades en la región."No tomamos partido por ninguna de las partes (...). Lo que no queremos es que inocentes pierdan la vida. No queremos la irracionalidad de la guerra; la política se inventó para evitarla (...). [Haremos] todo lo que podamos hacer para ayudar al diálogo, a la paz, en este lamentable enfrentamiento o como se le llame, lo que está en el fondo, lo que debe preocuparnos a todos, es que se están perdiendo vidas y no podemos ser insensibles", subrayó el 19 de enero de 2024.Este 25 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU exigió un alto al fuego de manera inmediata durante esta conmemoración musulmana. La resolución fue apoyada por 10 miembros no permanentes del grupo, mientras que 14 países votaron a favor y Estados Unidos se abstuvo.La moción pidió que esta medida "conduzca a un alto el fuego duradero y sostenible, y también exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes".El proyecto de resolución pedía un "alto el fuego permanente y sostenible", pero la palabra "permanente" fue eliminada a petición de último momento de EEUU.Antes de la votación, Rusia propuso una enmienda para solicitar "alto el fuego permanente" y criticando la "débil redacción".La enmienda fue respaldada por China y Argelia, pero fue bloqueada por Washington y otros 11 se abstuvieron.El 7 de octubre de 2023, un ataque coordinado por Hamás contra más de 20 comunidades israelíes dejó un saldo de aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.Como respuesta, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza.Hasta la fecha, estas acciones han provocado la muerte de casi 32.000 palestinos y unos 74.200 heridos.Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

