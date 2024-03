https://sputniknews.lat/20240316/la-invasion-terrestre-a-rafah-podria-implicar-el-fin-de-la-carrera-politica-de-netanyahu-1148988482.html

La invasión terrestre a Rafah podría implicar "el fin de la carrera política de Netanyahu"

La invasión terrestre a Rafah podría implicar "el fin de la carrera política de Netanyahu"

De acuerdo al comunicado oficial difundido por la dependencia gubernamental, el Ejército de Israel se está preparando para evacuar a la población civil de Rafah antes de comenzar el operativo militar, cuya fecha de inicio aún no ha sido precisada.Sin embargo, numerosas organizaciones internacionales y decenas de gobiernos alrededor del mundo han advertido, al reclamar en las últimas semanas a Israel que no lleve adelante esta acción por las catastróficas consecuencias humanitarias que ocasionaría, que una evacuación de tal escala no se podría llevar a cabo respetando la legislación internacional relacionada a los derechos humanos.Corroborando ese punto, el pasado miércoles 13 de marzo, el Ejército israelí bombardeó un centro de distribución de alimentos en Rafah operado por UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, en lo que el gobierno de Netanyahu dijo había sido una operación para acabar con la vida de un presunto comandante de Hamás. Sin embargo, de acuerdo a numerosos medios, en el ataque también perdió la vida un empleado de la agencia de las Naciones Unidas, y 22 otros trabajadores resultaron gravemente heridos, pese a que el gobierno israelí había comunicado que se trató de una acción llevada adelante con "precisión".Vale recordar que según las Naciones Unidas, más de la mitad de la población de la Franja de Gaza, calculada en dos millones, se refugia en Rafah, una zona del sur del territorio palestino colindante con Egipto —que prohíbe que los palestinos desplazados ingresen a su territorio— y que había sido designada por la propia coalición gobernante israelí como una zona segura para los civiles.Sin embargo, en las últimas semanas, el gobierno de Netanyahu revirtió su posición, argumentando que cuatro batallones de Hamás se encontraban desplegados en Rafah, por lo cual comenzó a llevar adelante una ofensiva aérea con bombardeos en la región, a la vez que anunció que era "inevitable" un despliegue militar a gran escala para acabar con los miembros del movimiento islamista.Ante esta situación, los países más importantes del tablero mundial, desde Rusia, China, Alemania, Francia y Gran Bretaña advirtieron a Israel que diera marcha atrás con el plan, pedido replicado también por organizaciones internacionales como la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras.El único gobierno que ha dado un visto bueno a la operación ha sido EEUU, el principal apoyo financiero y militar de la ofensiva de Israel en Gaza, aunque ha aclarado que la invasión terrestre de Rafah no deba llevarse a cabo "sin un plan creíble y ejecutable" para garantizar la seguridad de los civiles, según informó la Casa Blanca al comunicar del contenido de la llamada del presidente Joe Biden a Netanyahu realizada el pasado domingo 10 de marzo."Podría ser el principio del final para Netanyahu"De acuerdo al académico Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y docente visitante en el Colegio de México, la inminente entrada de las Fuerzas de Defensa de Israel a Rafah podría marcar el comienzo del fin del gobierno de Netanyahu, teniendo en cuenta las potenciales miles de bajas de civiles palestinos que provocaría, un desenlace que el gobierno de Biden busca evitar a toda costa con el objetivo de no seguir perdiendo apoyo del electorado joven y progresista en los comicios de noviembre.Sin embargo, Garduño, que opinó que la idea del gobierno de Israel de poner en marcha "islas humanitarias" para salvaguardar al casi millón y medio de civiles palestinos hacinados en Rafah era "deplorable" por lo inefectiva, le dijo a Sputnik que era posible que Netanyahu haya anunciado el inicio de la invasión terrestre para presionar a Hamás en las rondas de negociaciones que se realizan en Catar."Israel quiere amenazar con más castigo colectivo si Hamás no flexibiliza su posición en las conversaciones", dijo el experto, que dijo que el gobierno de Netanyahu exhibe la misma dureza en el campo de batalla como en las ronda de negociaciones. "El actual statu quo no está cerca de eso, pero por lo menos ha expuesto a Netanyahu y también a las prácticas militares del ejército israelí que, en conjunto, han llevado a la nación hebrea a la peor crisis de su historia", culminó.

