La economía europea está en peligro de un duro golpe

04.04.2024

Una nueva encuesta de The Wall Street Journal muestra que el exmandatario de EEUU Donald Trump aventaja al actual presidente estadounidense, Joe Biden, en seis de los siete estados más indecisos de cara a las elecciones presidenciales. Cada vez son más los votantes descontentos con la política migratoria y la situación económica del país. Además, crecen "las dudas profundas en la sociedad estadounidense sobre las capacidades y la eficacia de Biden".En la encuesta de marzo participaron 4.200 votantes, 600 en cada uno de los siete estados."Ambos candidatos son vistos con escepticismo en la campaña electoral, pero Biden es peor. Cuando se les pidió que eligieran qué candidato está mejor preparado física y mentalmente para dirigir la Casa Blanca, el 48% comunicó que es Trump y el 28% que es Biden", indica la revista."El presidente tiene cada vez más dificultades para mantener la coalición de 2020, su popularidad (...) está disminuyendo", cita la publicación con los resultados del sondeo.El plan de TrumpTrump ya ha elaborado un plan para proteger los intereses económicos estadounidenses. Como informó The Washington Post, tiene la intención de recurrir a herramientas probadas, entre las cuales están unos aranceles del 60% sobre todas las importaciones chinas.The Economist, a su vez, señala que el expresidente estadounidense, que desató una guerra comercial no solo con China, sino también con la Unión Europea, no se olvidará esta vez de Europa. Según la publicación, Trump subraya que es necesario imponer al menos un 10% de aranceles a todos los bienes procedentes de la UE y sus asesores piden medidas aún más duras.En 2018, Trump elevó los aranceles a la importación de metales europeos, lo que obligó a Europa a responder con aranceles a las motos y al whisky procedentes de EEUU. Sin embargo, en 2021, Biden logró concluir una "tregua" incómoda y la situación se estabilizó temporalmente.Desde principios de la década, la economía europea solo ha crecido un 4%, frente al 8% de EEUU, y desde finales de 2022 se ha instalado el estancamiento: el Producto Interior Bruto (PIB) combinado de los países europeos, incluido el Reino Unido, casi ha dejado de crecer.Además, la UE está sometida a la presión del aumento de la producción industrial y de las importaciones procedentes de China."Las importaciones chinas baratas ponen en peligro a los productores locales, haciéndoles perder competitividad y obligándoles a recortar el personal. Por otro lado, los consumidores europeos se benefician de los bajos precios de las materias primas, lo que contribuye indirectamente a reducir la inflación", explica el especialista del departamento de investigación estratégica de la agencia de información y análisis Total Research Yaroslav Ostrovski.La llegada de Trump al poder "volverá a poner en la agenda las amenazas arancelarias"En la opinión de Trump, la Unión Europea es más difícil de tratar que nadie. El expresidente cree que la UE ha utilizado durante mucho tiempo a EEUU en su propio beneficio en el comercio, señalan los economistas.En sus palabras, esto generaría miles de millones de dólares en ingresos para Washington, lo que supondría recortes fiscales para los fabricantes locales. También pueden adoptarse contramedidas contra los impuestos europeos sobre los servicios digitales, agrega el analista. Si Trump adopta esta vieja táctica, señala The Economist, la situación pondría en peligro todas las exportaciones europeas a Estados Unidos y afectaría directamente a 20 de los 27 países de la UE, que tienen superávit comercial con Washington.Especialmente vulnerables son los países orientados a la exportación, cuyos productos perderán competitividad y demanda debido al aumento de los precios. Según el Instituto Económico de Alemania, en caso de "aranceles de Trump", el PIB alemán caerá un 1,2% para 2028 debido a un descenso de las exportaciones y de la inversión privada.Sin embargo, existe la posibilidad que las medidas de Trump también golpeen a la economía estadounidense, que podría ver una disminución del consumo debido al aumento de los precios.Unas consecuencias desagradablesTodo esto amenaza a ambas partes con consecuencias desagradables. Para EEUU es la inflación y para la UE es la caída de la producción y la recesión. Los economistas creen que Europa podrá evitar la presión arancelaria de Trump si acepta actuar más activamente junto con Washington en el conflicto con China, el principal oponente de los estadounidenses en las guerras comerciales.Para proteger a los productores nacionales, la UE está dispuesta a entrar en la guerra comercial con China, que implica la aplicación de una política barreras arancelarias y la prohibición de importar determinados bienes en función de la agenda verde, explica Ostrovski.Washington ya ha amenazado a Pekín con duras medidas contra las exportaciones baratas. Sin embargo, incluso en este caso Occidente se arriesga a cometer un grave error de cálculo.En particular, China lleva mucho tiempo invirtiendo en el sector de alta tecnología de los países de la UE para tener acceso a tecnologías avanzadas. Los chinos poseen la empresa alemana Kuka y la mayor participación en Daimler. En la misma lista figura el fabricante de neumáticos Pirelli. De hecho, Europa se ha convertido en donante de tecnología para China. Otra restricción de las importaciones podría dar lugar a sanciones de represalia por parte de Pekín. Dada la posición ya poco favorable de las empresas europeas, las consecuencias serán nefastas.Además, Pekín podría dificultar la actividad de las empresas estadounidenses en el país, incluido el ensamblaje de diversos aparatos. Y el capital chino fluirá desde Occidente hacia mercados más amistosos.

