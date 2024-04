https://sputniknews.lat/20240405/eeuu-aprovecha-la-sintonia-con-milei-para-alejar-a-china-de-un-polo-logistico-antartico-1149491476.html

EEUU aprovecha la sintonía con Milei para alejar a China de un Polo Logístico Antártico

EEUU aprovecha la sintonía con Milei para alejar a China de un Polo Logístico Antártico

05.04.2024

Si bien es la segunda vez que la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, visita Argentina, en esta oportunidad su agenda incluyó un elemento particular: un viaje de más de 3.000 kilómetros desde Buenos Aires hacia Ushuaia, la ciudad más austral del país, para reunirse con autoridades militares locales.En efecto, la agenda de Richardson incluye una visita a la Base Naval Austral, ubicada en Ushuaia, una dependencia de la Armada Argentina asentada sobre el canal del Beagle y que es utilizada por Argentina como principal puerto de acceso a la Antártida.Washington no quiere interés de otros paísesSi bien no fue mencionado en las comunicaciones oficiales de EEUU, la presencia de Richardson en la base naval de Ushuaia es analizada en Argentina como un intento de acercamiento de Washington al proyecto de un Polo Logístico Antártico en Ushuaia. La construcción de un puerto que ofrezca servicios logísticos a todos los países que operan en el continente blanco es un anhelo de Argentina desde hace décadas.En un diálogo con Sputnik, el periodista especializado Daniel Guzmán recordó que el actual gobernador de la provincia, Gustavo Melella, "estuvo hablando con capitales extranjeros" para lograr una sociedad que hiciera viable la construcción del proyecto. En 2021, la gestión de Melella llegó a mantener reuniones con enviados de China y Rusia que se mostraron interesados en participar en el emprendimiento.Guzmán, director del medio Agenda Malvinas, explicó que si bien en un principio el Gobierno provincial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llevó las riendas del proyecto, la falta de presupuesto y otras inversiones hizo que volviera a la órbita de la Armada, poseedora de los predios en la costa de Ushuaia en la que se instalaría el puerto antártico.Así las cosas, son la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa las entidades que quedaron detrás de la posibilidad del puerto, en un terreno de entre 26 y 30 hectáreas contiguo al actual aeropuerto de la ciudad y en el que, por el momento, únicamente se ha instalado un galpón.Guzmán consideró que, con el Gobierno provincial fuera del proyecto, EEUU podría cambiar su posición original y "querer poner dinero y desarrollar un proyecto conjunto" con la Armada Argentina, asegurándose de que se trata de un emprendimiento "exclusivamente militar".La sintonía del Gobierno Nacional argentino con la mayor intervención estadounidense parece ser tal que incluso se manejó la posibilidad de que el propio presidente Milei viajara a la ciudad sureña para acompañar a Richardson en su visita a la base militar.Para Guzmán, el apoyo explícito de Milei a Richardson "ratifica su alianza con EEUU" al mismo tiempo que logra "poner en una situación incómoda" al gobernador provincial, opositor a la gestión de Milei y que se negó a recibir a la jefa del Comando Sur en respuesta al apoyo estadounidense a la ocupación británica de las Islas Malvinas, parte de la circunscripción de la provincia de Tierra del Fuego.Melella, además, había propuesto en diciembre de 2023 que su provincia se incorporara como entidad subnacional a los BRICS, luego de que el Gobierno de Milei oficializara su negativa a confirmar la adhesión de Argentina al bloque fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

