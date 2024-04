https://sputniknews.lat/20240405/el-dia-de-al-quds-millones-de-personas-salen-a-las-calles-en-solidaridad-con-palestina--fotos-1149506341.html

El Día de Al Quds: millones de personas salen a las calles en solidaridad con Palestina | Fotos

El último viernes del mes sagrado de Ramadán, millones de personas salen a las calles para conmemorar el Día Mundial de Al Quds (Jerusalén) en solidaridad con... 05.04.2024, Sputnik Mundo

Este 5 de abril, las manifestaciones de carácter antiisraelí se llevan a cabo por toda la región de Oriente Medio y otras partes del mundo para honrar el Día de Al Quds, también conocido como el Día Internacional de Jerusalén. La fecha se conmemora anualmente en Irán. Millones de personas se reúnen en protestas en Teherán y otras ciudades del país por la libertad del pueblo palestino. En la capital iraní se ven muchas banderas de Palestina, incluso una de 50 metros, como símbolo de solidaridad con el Estado, que sufre una masiva ofensiva por la parte israelí desde el octubre de 2023.El Día de Al Quds simboliza la lucha contra la política israelí y por la independencia de Palestina. Los manifestantes gritan consignas como “Muerte a EEUU” y “Muerte a Israel”, quemando las banderas de esos dos países. Otros llevan en las manos las fotos de las consecuencias de bombardeos israelís en la Franja de Gaza, incluso las imágenes de niños palestinos fallecidos.Los ministros, políticos, oficiales militares y otros altos funcionarios iraníes, entre ellos el presidente del país, Ebrahim Raisi, participan en la marcha. Durante las manifestaciones, el jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Hosein Salami, señaló que "el colapso del régimen sionista" está muy cerca.El mismo día, Teherán también realiza la ceremonia fúnebre de los siete miembros de los CGRI, muertos en el Consulado iraní en Siria tras el ataque aéreo israelí el 1 de abril. En muchos otros países por todo el mundo, incluso Yemen, Líbano, Nigeria, la India, se llevan a cabo manifestaciones en apoyo de Palestina. Las marchas se prevén en Latinoamérica también: una de ellas tendrá lugar en Bogotá, Colombia.El Día Mundial de Al Quds fue establecido en 1979 por el fundador de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ruholá Jomeini, el líder espiritual de musulmanes. A partir de entonces se ha convertido en una ocasión anual para que todos los simpatizantes de la causa palestina en todo el mundo se unan en solidaridad y protesta contra la ocupación israelí.La celebración reúne no solo al mundo islámico, sino a toda la gente a la que no le es indiferente el destino del pueblo palestino. El secretario del Consejo Político Supremo yemení, Yaser Huri, apuntó en una entrevista con IRNA que la celebración del Día Al Quds, "mantiene viva la causa palestina". Este año, la fecha tiene de fondo la escalada entre Israel e Irán por la muerte de diplomáticos persas en un ataque israelí sobre Damasco. El ataque aéreo de Israel al Consulado iraní en Siria es un atentado terrorista y viola la Carta de la ONU, declaró la misión permanente de Irán ante la ONU en una carta dirigida al secretario general de la organización. A su vez, el presidente del país indicó que el bombardeo del edificio diplomático "no quedará sin respuesta".

