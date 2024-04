https://sputniknews.lat/20240405/la-decision-de-ecuador-de-enviar-policias-a-la-embajada-mexicana-es-una-forma-de-protesta-1149508319.html

La decisión de Ecuador de enviar policías a la Embajada mexicana es una forma de "protesta"

La decisión de Ecuador de enviar policías a la Embajada mexicana es una forma de "protesta"

Quito declaró el 4 de abril persona no grata a la embajadora mexicana en Quito, Raquel Serur Smeke, luego de que López Obrador diera a entender que su par ecuatoriano, Daniel Noboa, ganó las elecciones gracias al asesinato del candidato Fernando Villavicencio a manos del crimen organizado "Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas [Luisa González], como 10 puntos arriba. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va a arriba de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube", señaló López Obrador. Sommerfeld negó que el despliegue de seguridad se deba a temores de una eventual evasión del exvicepresidente Jorge Glas (2012-2018), quien permanece asilado en la legación diplomática mexicana desde diciembre de 2023. "No existen temores, es parte de la muestra del rechazo por diferentes instituciones del Estado en defensa del Estado ecuatoriano y de su soberanía", enfatizó. Persona no grataEcuador consideró "muy desafortunadas" las declaraciones de López Obrador e invocó el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para declarar persona no grata a la embajadora mexicana. Sommerfeld comunicó que Serur Smeke deberá abandonar el país en un plazo de 72 horas, periodo que empezó a correr desde que se entregó la carta con la comunicación oficial. Ecuador y México viven una tensión en sus relaciones bilaterales tras el ingreso a la Embajada de Quito del exvicepresidente Glas, quien solicitó asilo a ese país. El Gobierno de Noboa adelantó que no concederá el salvoconducto para que el exfuncionario se acoja al asilo, en caso de recibir el beneplácito para ello y argumenta que existe una orden de detención en su contra por un proceso judicial en marcha.

