¿Por qué no es suficiente la estrategia de AMLO para frenar la migración irregular en Latinoamérica?

¿Por qué no es suficiente la estrategia de AMLO para frenar la migración irregular en Latinoamérica?

México ha realizado acciones y una estrategia definida para paliar el flujo migratorio irregular que recorre parte del continente americano para llegar a...

"Si bien los programas son buenos, finalmente no contribuyen de manera efectiva a frenar la migración", subraya la experta, quien hace referencia a los planes como Sembrando Vida o el dotar a los migrantes de Venezuela y Colombia con 110 dólares durante un semestre, esto bajo el programa Vuelta a la Patria.Asimismo, Rendón destaca que, para que los planes puedan funcionar, se requieren de diversas precisiones, por ejemplo, delimitar cuáles son las razones por las que cada persona deja su lugar de origen, ya que la migración irregular es un fenómeno multicausal.Que la gente abandone su nación "no solo se limita a temas económicos. Hay migrantes que salen [de su país] por la violencia o la situación política local", ahonda.¿Cuáles han sido las acciones de México?Desde que inició su mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha enfrentado al incremento de la migración irregular que, surgida de países como Venezuela, El Salvador, Cuba o Colombia, por citar algunos, atraviesa el territorio mexicano con el propósito de buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos.Al inicio de su Gobierno, realizó diversas propuestas para apoyar a este grupo, que se enfrenta a todo tipo de peligros en su larga travesía tanto por el continente como por México.Por ejemplo, en diciembre de 2018, a solo unos días de haber iniciado su Administración, López Obrador se comprometió a ayudar a que el flujo migratorio fuese ordenado y de respeto a los derechos humanos de cada persona en esa situación. Asimismo, destacó que mantendría una relación de entendimiento con EEUU, que en esa época era gobernado por Donald Trump, quien mantuvo un férreo discurso contra los migrantes — quienes en esa época avanzaron por México en una gran caravana—, y denostando el actuar del Gobierno de la nación latinoamericana, a la cual, incluso, amenazó con imponer aranceles si no hacía algo al respecto.Con el paso del tiempo, las acciones fueron girando aún más hacia brindar nuevas oportunidades a las personas previo a su migración y al pisar suelo mexicano.En el primer ámbito, México impulsó desde 2019 la aplicación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador y Honduras. Entre 2022 y 2023, ambos proyectos se desplegaron en Cuba, Belice y Guatemala. Estos han generado miles de empleos directos e indirectos en las naciones latinoamericanas.En el segundo rubro, recientemente se ha dado a conocer el plan Vuelta a la Patria, que consiste en repatriar a las personas migrantes de Venezuela y Colombia y, a su regreso a su país natal, recibirán 110 dólares al mes durante un semestre. Esta estrategia está en vías de ser aplicada en Ecuador."[Existe] el programa de atender las causas en sus países de origen. Este es un proyecto para apoyar a los retornados a que [vuelvan a sus países] y ya no vuelvan a migrar (...). Por otra parte, hemos hecho un pacto con 50 empresas mexicanas en México, que nos van a dar 10.000 empleos para los migrantes que se van quedando en México", indicó la canciller mexicana Alicia Bárcena el 21 de marzo.EEUU y las presiones contra MéxicoDesde hace años, Estados Unidos ha presionado a México para que detenga la migración irregular, cuestión que no ha sido sencilla y que López Obrador ha criticado en diversas ocasiones, ya que considera que Washington destina más recursos en apoyar a Ucrania en la operación militar especial desplegada por Rusia, que en investigar y resolver las causas por las que la gente ha dejado su hogar.Pese a los discursos, Rendón considera que México ha servido como "muro" para frenar la entrada de migrantes irregulares al territorio estadounidense, ya que ha incrementado las medidas para evitar que arriben a ese país.Asimismo, la experta menciona que ante la falta de apoyo de Washington hacia su vecino del sur para atender la situación en las fronteras norte y sur mexicanas, la sociedad civil ha salido a brindar ayuda a quien lo necesite.Y esto parece que prevalecerá en el futuro, debido a comentarios como los que ha realizado en los últimos días el aspirante republicano Donald Trump, quien ha descartado destinar dinero para atender a la población migrante indocumentada. Posteriormente, el también exmandatario de EEUU afirmó que deportaría masivamente a las personas migrantes porque "no tiene elección".México y el trabajo con otras nacionesA pesar de que EEUU no ha aportado económicamente a México para atender la migración irregular, sí han sostenido diversos encuentros para tratar la crisis que prevalece en la región.Prueba de ello son las reuniones sostenidas entre funcionarios de alto nivel de ambas naciones durante los últimos meses, que han dado como resultado algunas soluciones, como el decálogo de acciones para intentar frenar el flujo de personas indocumentadas, o la propuesta de López Obrador para regularizar a los mexicanos que viven en EEUU y que trabajan en esa nación.Pero eso no es todo. De igual manera, México ha buscado un entendimiento con las naciones latinoamericanas, especialmente con aquellas de donde han salido los migrantes, y uno de los esfuerzos más visibles fue el Encuentro de Palenque, evento realizado en octubre de 2023, que agrupó a países de América Latina y el Caribe para delimitar una hoja de ruta en el tema.No obstante, la coordinadora de la organización Agenda Migrante expone que hay puntos aún por afinar en este proyecto.¿Qué sí funcionaría para apoyar a los migrantes?Para Rendón, uno de los puntos esenciales para atender a los migrantes irregulares es el diseño y aplicación de un plan de movilidad humana integral, donde no solo se tomen en cuenta causas más allá de las económicas, sino que participen diversos sectores, como la iniciativa privada, con el fin de dotar de empleos a quienes lo necesiten.De manera puntual, en el territorio mexicano, "el Instituto Nacional de Migración (INM) debe repensar algunas cosas, no solo en términos de la ley, sino en capacitación del personal en territorio, formación y evaluaciones (...) para que tengan un trato adecuado hacia los migrantes. En este momento, hay un gran número de militares [en el organismo] y sería deseable que se cambiase el perfil o se revisara quiénes sí cuentan" con las aptitudes para brindar atención en la materia, expresa.Asimismo, la especialista hace énfasis en la relevancia de atender a la niñez migrante, viaje o no acompañada, ya que se han incrementado el número de menores de edad que dejan su país sin contar con la documentación adecuada."Hay que poner el ojo y dar prioridad a la niñez, ya que es la cara más vulnerable a ser cooptada por el crimen organizado para traficar sustancias o trata de personas, sumado a que enfrentan diversos riesgos. Se deben tomar más medidas al respecto", concluye Rendón.

