Eagle Pass, el sitio que alguna vez fue de México y ahora es centro de la crisis migratoria

Eagle Pass, el sitio que alguna vez fue de México y ahora es centro de la crisis migratoria

La ciudad de Eagle Pass, situada en el estado de Texas, es uno de los puntos más álgidos de la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos... 18.02.2024

Esta ciudad, que alguna vez formó parte de México, es una de las zonas donde hay un mayor flujo migratorio irregular. De acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en enero de este año se detuvieron a 16.712 migrantes. El especialista señala que cruzar la frontera a través de Eagle Pass es mucho más sencillo que hacerlo a través de Arizona, donde el desierto es una barrera natural que se interpone entre los migrantes y el sueño de buscar una mejor vida. Además, Eagle Pass es una zona neurálgica que también funge como centro de choque entre la Administración Biden y el Gobierno texano de Greg Abbott, cuyas medidas migratorias tienen severas diferencias y, al final, acaban afectando a las personas migrantes, afirma la doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Mariana Aparicio. "Lo complicado de esta disputa, de dos visiones distintas sobre política migratoria y cómo enfrentar [la migración irregular], es que no solo se da en la zona, sino que muestra una disputa general en Estados Unidos sobre posturas muy distintas (...). Llama muchísimo la atención que estados como Texas, gobernado por los republicanos, tengan ideas más fuertes y arraigadas de restricción a personas migrantes no documentadas, que van en contrasentido a lo que Biden ha planteado", expone la experta. Un vistazo a la historia de Eagle PassPaso del Águila era una de las comunidades que perteneció a la Nueva España (1535-1821) y, posteriormente, al México independiente. Ubicada al norte del territorio, era una zona que el Gobierno en turno intentaba poblar de distintas maneras, entre ellas, invitando a personas de otras naciones a vivir en la región.Una de estas fue el estadounidense Moses Austin, quien obtuvo en enero de 1821, previo a la consumación de la independencia mexicana, un permiso para colonizar Texas con 300 familias, que tendrían vastos terrenos, exención de impuestos y la aceptación de personas esclavas, cuya venta estaba prohibida. Él murió meses después de este trámite, por lo que su hijo Stephen Fuller Austin continuó con esa tarea.Tiempo después, Fuller Austin obtuvo permisos para, en total, agrupar a 1.000 familias más en Texas, lo que abrió una confrontación con las autoridades mexicanas, junto con el rechazo por parte del nuevo país independiente a la esclavitud.Para 1830, la pugna era álgida, a tal grado que el Gobierno de México aprobó una ley para detener la llegada de más personas a Texas, lo que no fue del agrado de los estadounidenses que vivían ahí, por lo que mantuvieron diversas protestas durante años.El punto clave ocurrió en 1834, cuando el entonces mandatario mexicano, Antonio López de Santa Anna, disolvió el Congreso, impuso una Administración centralista y anunció que iría con el Ejército a poner fin a las revueltas en Texas.Fue así que en 1836, tras los enfrentamientos, Texas se separó de México, pero el golpe final lo dio el Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848), donde la nación latinoamericana cedió la mitad de su territorio a Washington y marcó su frontera en el río Bravo. De esta manera, y tras el establecimiento de diversos comercios, la zona de Paso del Águila, donde años antes llegó el capitán John A. Veatch para forjar un puesto de observación de los Rangers, se llamó Eagle Pass.A finales del siglo XIX y parte del XX, esta zona de Texas tuvo un gran número de ranchos, granjas y minas de carbón, además de que impulsó la agricultura. Durante las dos guerras mundiales, Washington estableció Fort Duncan, uno de sus sitios más importantes, como un centro de entrenamiento de los soldados estadounidenses y, posteriormente como un club para los miembros de las Fuerzas Armadas.En la actualidad, Eagle Pass está ubicada cruzando el río Bravo, frente a la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, al norte de México.Problemas en el siglo XXISegún el Departamento de Desarrollo Económico de Eagle Pass, la ciudad estadounidense ha crecido a pasos agigantados en los últimos años, esto tras ser parte del corredor comercial Laredo-Eagle Pass y porque cuenta con tres puntos fronterizos: los puentes internacionales I y II y el del ferrocarril Union Pacific."Es la ruta más rápida entre San Antonio y México, y a menudo se la conoce como La Puerta de México. La atención médica, la logística y la distribución, la fabricación y el turismo son fundamentales para la economía" del sitio, indicó.Asimismo, en los últimos tiempos se ha convertido en un punto medular para hablar sobre la migración irregular y las medidas coercitivas aplicadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Por ejemplo, una de las más relevantes fue la colocación de un "muro flotante", con boyas y alambrado de púas en el río Bravo, en el tramo donde se divide la ciudad estadounidense con Piedras Negras.En la zona fallecieron, al menos, dos personas que buscaban llegar a EEUU. Ante ese evento, y porque la barrera estaba mayormente en el territorio mexicano, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, envió una nota diplomática para denunciar estos hechos.Pero eso no fue todo. La Administración de Biden también promovió recursos para frenar tanto la imposición de la valla como todo tipo de medidas de Texas que vayan en contra de los lineamientos federales sobre la atención a la población migrante irregular.Esto ha causado no solo una pugna entre López Obrador y Abbott, sino entre el gobernador de Texas y el mandatario estadounidense, quienes se han enfrascado en dimes y diretes cada vez más intensos.Prueba de ello fue en diciembre de 2023, cuando el político republicano promulgó la ley SB 4, que otorga a los agentes locales la facultad de arrestar a migrantes y, a su vez, a los jueces la capacidad de emitir órdenes para expulsarlos de EEUU sin involucrar a autoridades federales.Además, han existido diversos llamados que respaldan a Abbott desde Eagle Pass. Por ejemplo, el 4 de enero, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, acudió a la región para acusar que las medidas de Washington no son suficientes para frenar el flujo migratorio irregular, lo que han provocado un "desastre" en esa zona del territorio estadounidense. Ese mismo mes, el Gobierno texano prohibió a los agentes de la Patrulla Fronteriza a ingresar a Eagle Pass, especialmente al parque Shelby, donde se colocaba los elementos policiacos para vigilar el río Bravo y hacer operaciones en él. La razón, de acuerdo con el gobernador del estado, es porque las personas migrantes utilizan esa región para entrar a EEUU sin documentos.También ha reforzado la región con más agentes, a los que se suman los elementos enviados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien también ha descalificado las medidas impulsadas desde Washington.A estos problemas políticos, se suma la presión de algunos pobladores que viven en Eagle Pass, quienes han solicitado a las autoridades estadounidenses tomar otras medidas para evitar que personas de otros países lleguen a la localidad."Empezamos a observar síntomas, sobre todo, de aporofobia, que ya no es solo el rechazo al migrante [irregular], sino a su condición socioeconómica. Paradójicamente, hay personas migrantes que tienen green card, que les permite ingresar a EEUU para laborar, pero que tienen esa condición porque creen que sus bienes o empleos pueden ser afectados, aunque realmente no es así", comenta Rubén Ramos Muñoz."El discurso contra los migrantes se fortalece"El conflicto no está próximo a terminar. En gran medida esto se debe a las elecciones presidenciales tanto en Estados Unidos como en México, aseguran los expertos."El discurso contra los migrantes se seguirá fortaleciendo e, incluso, EEUU podría amagar al Gobierno mexicano para que ponga orden en la frontera, a través de un mecanismo para evitar que continúen el tránsito, sobre todo de centroamericanos que cruzan la frontera por la zona sur estadounidense (...). [Washington] podría buscar alguna sanción si nuestro país no se alinea a sus intereses (...). Además, la migración será una bandera para atraer votos por parte del Partido Republicano", considera Ramos Muñoz.También se deben tomar en cuenta otros elementos, agrega Aparicio, como el tema del fentanilo y las armas, que son dos de los que están en la agenda entre Washington y la Ciudad de México.Además, "hay dos fechas importantes en la primera semana de marzo. La primera es el discurso del Estado de la Unión, donde el mensaje de Biden será muy relevante, especialmente a la luz de los problemas que ha tenido el presidente en el Congreso, sobre todo con el condicionamiento por parte de los republicanos de la ayuda a Ucrania e Israel versus modificar la política migratoria", expone.El segundo es el Super Martes (5 de marzo), donde más estados de EEUU emiten su voto y, con él, se define una hoja de ruta para los posibles candidatos.Además, "los temas que importan en la agenda de Estados Unidos tiene que ver con la economía, por un lado, pero también la la percepción o la sensación de seguridad, tanto a nivel internacional como nacional, por ejemplo, con temáticas como el terrorismo. Si nos fijamos nuevamente en los señalamientos que ha hecho el gobernador Abbott sobre que las personas migrantes son maleantes, va en el sentido de cómo el sentir de la población se escucha en los discursos de campaña", concluye la experta.

