Un eventual cierre fronterizo entre EEUU y México desataría "afectaciones gravísimas"

Un eventual cierre fronterizo entre EEUU y México desataría "afectaciones gravísimas"

Un posible cierre total en la frontera entre México y Estados Unidos con el fin de frenar la migración irregular tendría fuertes consecuencias para ambas... 30.01.2024

2024-01-30T22:21+0000

2024-01-30T22:21+0000

2024-01-30T22:21+0000

El primer rubro que se debe analizar es el económico, donde "México y Estados Unidos son los países con mayor comercio bilateral en el mundo", observa el doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, Tomás Milton Muñoz Bravo.En segundo lugar, dice, se afectaría "la interacción social, en especial a la gran comunidad transfronteriza que vive en la zona".Otro aspecto a rescatar es el de las personas que solicitan refugio en el territorio estadounidense. "Este grupo no lograría obtener el refugio, lo que recrudecería la situación en la región, ya que tendríamos una mayor concentración de migrantes en estos estados fronterizos en nuestro país y causaría una crisis más grave", agrega la experta en temas internacionales y docente en la UNAM, Estefany Carbajal.En los últimos días, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha hablado sobre la posibilidad de bloquear el paso entre los países, que comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros, como una medida para detener la crisis migratoria en la zona. De igual manera, Donald Trump, quien pretende ser el abanderado del Partido Republicano en las próximas elecciones de Estados Unidos, calificó a la zona fronteriza entre Washington y México como un "arma de destrucción masiva".El trasfondo electoral del problemaLos especialistas coinciden en que es poco probable que la frontera sea cerrada por parte de Estados Unidos."Solo por poner un antecedente de cierre fronterizo, el 11 de septiembre de 2001, tras los atentados y como medida de emergencia, se bloquearon estos pasos en lo que se restablecía la seguridad (...). Ello provocó una parálisis en la región, con tiempos de espera largos, donde las mercancías, sobre todo los productos perecederos, comenzaron a afectarse. Las secuelas fueron muy graves", expone Garay Saldaña.Lo más probable, de acuerdo con los expertos, es que se trate de una cuestión electoral que sea aprovechada tanto por los republicanos como por los demócratas. El conflicto con TexasEntre este entramado por la situación migratoria en la frontera, un evento importante es la controversia entre Texas, cuyo gobierno es encabezado por el republicano Greg Abbott, y el Departamento de Justicia estadounidense.Ambos entes han sostenido una fuerte disputa por la manera de tratar el flujo de personas que, de manera irregular, desean ingresar al territorio estadounidense. Por el lado de Texas, han impuesto en varias ocasiones alambrado de púas, por lo que no solo se han enfrentado a la Administración de Biden, sino al Gobierno mexicano que, durante 2023, mantuvo una querella porque las barreras físicas colocadas en el Río Bravo no solo amedrentaban a las personas, sino que violaban el artículo 17 del Tratado de Aguas Internacionales de 1944, que señala que "el uso del cauce de los ríos internacionales para las descargas de aguas de avenida o de otros excedentes será libre".Por el lado del Gobierno de Biden, la Corte Suprema falló, en una estrecha decisión de cinco votos a cuatro, un proyecto que autoriza a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza a eliminar las cercas de alambre de púas colocadas por las autoridades de Texas, siguiendo instrucciones de Abbott.Al respecto, Muñoz Bravo estima que las medidas de Abbott, quien incluso ha comentado que ha tomado todos los planes para frenar la migración irregular, salvo dispararles, es una cuestión electoral. "El gobernador bastante está tratando de jalar agua a su molino de manera electoral en favor de los republicanos, porque en el ámbito de la migración, es el Gobierno federal de Estados Unidos el que tiene las potestades para determinar si se construye más muro o no, por ejemplo (...). Vamos a ver en los siguientes meses este recrudecimiento por parte de gobiernos muy radicales y republicanos para tratar de apoyar, en este caso, la candidatura de Donald Trump, y el impulso a este tipo de medidas (...)", subraya.Soluciones ante la crisis fronterizaEl flujo migratorio irregular entre México y Estados Unidos es histórico. No obstante, ha ido en aumento en los últimos años. Para paliar esto, han existido diversas estrategias, como el despliegue de programas sociales en América Latina, como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, incentivados por el Gobierno del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.De igual manera, se han realizado eventos como el Encuentro de Palenque, donde jefes de Estado de naciones latinoamericanas y del Caribe han buscado acciones conjuntas para evitar que su población migre hacia EEUU. Pero aún falta mucho por hacer para ayudar a la gente.Un rubro que retoma Carbajal es la desmitificación del "sueño americano", donde "se deben reconocer las oportunidades de educación, al menos en México".Muñoz Bravo prevé que los flujos migratorios irregulares y solicitantes de asilo en EEUU aumenten, por lo que apunta a que los gobiernos mejoren sus reglas en la materia, con el fin de brindar un trato digno a esta población en ambas naciones.

