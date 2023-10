https://sputniknews.lat/20231003/votantes-en-eeuu-son-atraidos-por-los-deseos-republicanos-de-enviar-militares-a-mexico-1144357297.html

Votantes en EEUU son atraídos por los deseos republicanos de atacar cárteles en México

Votantes en EEUU son atraídos por los deseos republicanos de atacar cárteles en México

La propuesta de varios políticos republicanos sobre enviar elementos militares estadounidenses a México para 'luchar' contra los cárteles de la droga del país... 03.10.2023, Sputnik Mundo

Aunque no sean estados fronterizos, la iniciativa ha sido bien recibida por ciudadanos de Iowa, Carolina del Sur y New Hampshire, en donde la promesa de mandar soldados a suelo mexicano se ha convertido "casi en ortodoxia". Por ejemplo, el pasado mes de septiembre, el aspirante a candidato Vivek Ramaswamy para Iowa sugirió que Estados Unidos debería "usar el Ejército [de EEUU] para asegurar la frontera sur, y si es necesario, nuestra frontera norte también", dichos que generaron una ola de vítores y aplausos entre los presentes, a pesar de que el estado está ubicado a más de 1.600 kilómetros de la frontera estadounidense con México. Quien también fue aplaudido fue el senador Tim Scott, de Carolina del Sur, quien aseveró que Estados Unidos "tiene que aplastar a los cárteles" y subrayó que su nación tiene "la tecnología de grado militar disponible para detener el flujo de fentanilo a través de nuestras fronteras".Una encuesta realizada por Reuters/Ipsos reveló que alrededor de dos tercios de los republicanos apoyan la idea de una intervención militar para enfrentar a los cárteles de la droga asentados en México, aunque dicho porcentaje cayó cuando se preguntó a los encuestados si Washington debería hacerlo sin el permiso del país latinoamericano. A las voces a favor de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicana se suma la de Ron DeSantis, actual gobernador de Florida, quien en numerosas ocasiones se ha pronunciado a favor de la idea de enviar personal armado a México.Además, Nikki Haley, quien fue embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante el Gobierno de Donald Trump y ahora pretende llegar a la Casa Blanca por el Partido Republicano, a menudo promete emprender operaciones militares especiales "para eliminar a los cárteles en México".En un evento en Hampton, New Hampshire, en septiembre pasado, Haley incluso amagó con hacer esto de forma totalmente unilateral. "Si México no lo va a hacer, lo haremos nosotros", sentenció ante una multitud que aplaudió su idea.El medio menciona que "pocos candidatos han ofrecido ideas alternativas", por ejemplo, el exgobernador Asa Hutchinson, quien alguna vez dirigió la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Él ha refutado la idea de una intervención militar. "No tiene sentido, como dicen algunos candidatos, que debamos comenzar a lanzar bombas o invadir México", dijo Hutchinson en una reunión republicana. "México sigue siendo un país amigo de Estados Unidos y un socio económico, y no se invade otro país", aseguró. Pero su discurso no fue bien recibido.

