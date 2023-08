https://sputniknews.lat/20230831/amlo-mexico-necesita-mantener-su-relacion-con-eeuu-pero-solo-haciendo-valer-nuestra-soberania-1143224912.html

AMLO: México "necesita mantener su relación con EEUU, pero solo haciendo valer nuestra soberanía"

El mandatario declaró que dada la vecindad geográfica y los estrechos lazos comerciales, el vínculo con Washington es relevante en la agenda. Prueba de ello es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde se establecen diversos lineamientos en materia económica y comercial.En sus palabras, México aún desea seguir guiándose por el dólar estadounidense. "No vamos a experimentar con otras monedas, pero yo no puedo hablar hacia adelante. Es opinión nada más, por ya me voy", subrayó López Obrador.El mandatario apostó por impulsar los balances económicos entre todas las naciones con el propósito de mantener la paz en el mundo y evitar conflictos bélicos.Más respeto hacia MéxicoLópez Obrador aseguró que en los últimos tiempos la percepción sobre la nación latinoamericana ha mejorado en Estados Unidos."Antes, todos los diputados y senadores estadounidenses hablaban mal de México Ahora, [cuando lo hacen], les va mal, por eso se tienen que medir. Antes era como deporte estar hablando mal", señaló.Además, reconoció la participación de la población mexicana que vive en el territorio estadounidense, quienes han tenido mayor peso en los temas coyunturales entre ambas naciones.

