AMLO: "México seguirá considerando al dólar como la principal moneda del mundo"

AMLO: "México seguirá considerando al dólar como la principal moneda del mundo"

El mandatario latinoamericano fue cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre las naciones que han realizado transacciones en sus propias divisas, dejando de lado a la moneda de EEUU.López Obrador agregó que México es el principal socio comercial y económico de Washington. Prueba de ello, son los resultados del primer trimestre de este año, donde se posicionó frente a países como China y Canadá.Acerca de una posible recesión en EEUU —como lo vaticinó el líder de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés), Jerome Powell—, el presidente mexicano declaró que no prevén una crisis antes de los comicios de 2024."Se está dando una situación especial, pero se va a superar en Estados Unidos. Ayuda mucho que habrá elecciones en EEUU, entonces no estamos nosotros previendo ninguna crisis financiera antes de [los comicios en el territorio estadounidense], porque en horas se puede descapitalizar un banco y, en horas, lo vuelven a capitalizar. Se cae y lo levanta", estimó.¿Qué pasa con la economía mexicana?El mandatario latinoamericano hizo énfasis en que, pese a la posible crisis económica en EEUU, México se mantiene fuerte a nivel económico y financiero."Nuestra moneda [el peso mexicano] es muy fuerte, como no se veía en mucho tiempo. Nuestra economía está creciendo. Llevamos tres años creciendo más de 3%. Aquí también subrayo, porque es muy importante, creciendo con distribución del ingreso, (...) atendiendo primero a los pobres, a los más necesitados. Pero la economía, va bien", afirmó.Además, destacó que México tiene una de las tasas de desempleo más bajas a nivel global."No había registros, y no se había visto un desempleo tan bajo en México como ahora. Es de los países del mundo con menos desempleo y la tasa [en este rubro] es de las más bajas en muchos años. Estamos batallando para conseguir trabajadores sobre todo, obreros calificados en la construcción", comentó.De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el desempleo se ubicó en 2,4% durante marzo de este año, 0.6% menor a lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

