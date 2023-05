https://sputniknews.lat/20230505/el-peso-mexicano-muestra-su-musculo-y-registra-su-mejor-nivel-desde-2017--1139091609.html

El peso mexicano muestra su músculo y registra su mejor nivel desde 2017

La moneda nacional de México registró su mejor nivel desde septiembre de 2017, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en... 05.05.2023, Sputnik Mundo

Según datos del Banco de México (Banxico), este 5 de mayo, la moneda nacional se ubica en 17,77 pesos por dólar, con una apreciación de 0,71%.Dentro de las monedas emergentes del mundo, el peso mexicano es la segunda divisa con mejor desempeño, con un avance de 9,77% en lo que va del año. Solo el forint húngaro lo rebasa con una apreciación de 10,70%, según datos de Bloomberg."Las tasas estables de Estados Unidos y una economía estadounidense aún resistente son una combinación alcista para el peso mexicano (...). Esperamos que [esta racha] continúe hasta que tengamos señales iniciales de que el mercado laboral de EEUU se está debilitando significativamente", dijo a ese medio estadounidense Erick Martínez Magaña, estratega de Barclays en Nueva York. El 3 de mayo, día en que la Fed elevó su tasa de 5 a 5,25%, una medida con la que busca que la inflación baje a 2%, la divisa mexicana ganó 0,8%, hasta llegar a 17,83 pesos por dólar. Esa misma fecha, Powell ofreció una conferencia de prensa donde aceptó que Estados Unidos podría enfrentarse a una recesión leve.No todo es positivoA pesar de la fortaleza del peso mexicano, el temor entre la población por una posible crisis bancaria, similar a la de Estados Unidos, es latente.En entrevista previa con Sputnik, el maestro en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Arturo Huerta indicó que hay diversos factores que muestran que la situación en México no es la mejor."No hemos crecido desde 2019 a 2022. Este crecimiento que se dio el primer trimestre este año para nada contrarresta las caídas que hemos tenido anteriormente. Esto, sumado a la inflación e inestabilidad financiera y bancaria, seguirá latente en nuestro país, no solamente en el 2023, sino por varios años", señaló Huerta.En este tenor, el economista Jorge Feregrino, docente en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, precisó que una manera de observar lo que ocurre en la economía y la banca mexicana es a través del crédito."Actualmente, nos ofrecen tarjetas, préstamos y todo tipo de [instrumentos], por lo que están tratando de buscar liquidez. Esa es una señal de que la situación no está del todo bien", puntualizó.

