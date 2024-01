https://sputniknews.lat/20240107/el-mexicano-que-lucho-en-una-guerra-en-colombia-y-que-amlo-quiere-repatriar-1147165985.html

El mexicano que luchó en una guerra en Colombia y que AMLO quiere repatriar

El mexicano que luchó en una guerra en Colombia y que AMLO quiere repatriar

A pesar de no ser tan renombrado, Catarino Garza marcó no solo la historia de México, sino también la de América Latina. Tan relevante fue su actuar durante el... 07.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-07T20:30+0000

2024-01-07T20:30+0000

2024-01-07T20:33+0000

catarino garza

catarino erasmo garza rodríguez

méxico

panamá

andrés manuel lópez obrador

sociedad

porfirio díaz

cuba

colombia

gustavo petro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/05/1147142752_0:125:809:580_1920x0_80_0_0_d01866b08b1a71056492a3abd45ae0ba.jpg

"Lo estamos buscando porque tenemos toda la investigación y ya se sabe cuántas fosas comunes hay [en suelo panameño] y dónde podría estar", comentó López Obrador en su conferencia matutina del 4 de enero. "Porque lo asesinan a él junto con un periodista famoso, Francisco Pereira Castro, colombiano (...) y los entierran ahí en Bocas del Toro. Las autoridades de Panamá nos han dado todas las facilidades; hay un grupo haciendo el trabajo y han avanzado mucho. Es muy probable que se encuentren sus restos y los queremos traer, porque es un revolucionario excepcional, de esos héroes anónimos", abundó.Esta misión lleva en marcha varios años. Desde 2019, la Administración mexicana ha realizado diversas pesquisas para concretar el traslado de los restos del oriundo de Matamoros, Tamaulipas, estado ubicado al norte de México.El 18 de junio de ese año, a tan solo unos meses de iniciar su mandato, López Obrador anunció que deseaban repatriar el cuerpo de Garza Rodríguez, así como de otros mexicanos relevantes para la historia que murieron en el extranjero."Si se traen los restos del general Porfirio Díaz, que yo no lo vería mal, sería cosa también de traer los restos de Catarino Garza y de otros, y que sea parte pues de la reconciliación de los nuevos tiempos. Así que cada quien tenga su juicio y aplique su criterio sobre los personajes de nuestra historia. Lo más importante de todo es no olvidar", dijo en ese entonces.Un periodista contra Porfirio DíazCatarino Erasmo Garza Rodríguez nació el 24 de noviembre de 1859 en una hacienda de Matamoros, Tamaulipas. Según el texto Catarino Garza, un mexicano en la guerra civil colombiana de 1895, escrito por el historiador colombiano Leonidas Arango Loboguerrero, el héroe desconocido trabajó en una imprenta y, a los 18 años, se mudó a Brownsville, Texas. Entre 1877 y 1886 formó parte de la plantilla laboral de empresas comerciales en Laredo y San Antonio. Sin embargo, su pasión era la política y el periodismo, actividades que comenzó a unir en 1879, cuando fundó la revista El bien público.En 1882, recorrió Tamaulipas y Nuevo para vender máquinas de coser de la compañía Singer y, tan solo tres años después, Garza se convirtió en cónsul de México en San Luis Missouri. En esa época comenzó a escribir La revista mexicana y en el semanario que estaba en contra del entonces presidente de México, Porfirio Díaz, titulado El comercio mexicano.Según la Asociación Histórica del Estado de Texas (TSHA, por sus siglas en inglés), en 1887, él y su colega Gabriel Botello publicaron El libre pensador, donde daban a conocer los abusos del Gobierno de Díaz y del gobernador de Coahuila, José María Garza Galán. Por este proyecto, las autoridades boicotearon su difusión y, posteriormente, decomisaron todo el equipo de trabajo de Garza.Más tarde, el tamaulipeco fue detenido y procesado por difamación. Tras más de un mes tras las rejas, huyó a Corpus Christi, donde también estaba Botello y continuaron con su periódico. No obstante, en 1888, Garza fue nuevamente arrestado por criticar a Víctor Sebree, uno de los integrantes de la corporación Rangers de Texas, quien mató a un hombre llamado Abraham Reséndez.Pero sus labores más relevantes versaban en derrocar a Díaz. Para 1891, Garza y sus compañeros, quienes se hicieron llamar Los Pronunciados, cruzaron la frontera de Estados Unidos con México y publicaron un manifiesto desde el Río Bravo. No obstante, las confrontaciones con las autoridades mexicanas, que fueron conocida como la Guerra de Garza, no rindieron frutos, por lo que en 1892 abandonó Texas.El viaje por América LatinaTras el fallido intento de derrocar al entonces mandatario mexicano, Catarino Garza viajó por diversos sitios de América Latina como Nassau, Jamaica y Costa Rica. En sus viajes, conoció al también periodista y filósofo cubano José Martí, con quien compartió ideas revolucionarias.Para 1893, ya vivía en Matina, una aldea cerca de Puerto Limón, en el territorio costarricense. Fue desde este sitio que el periodista reanudó sus labores y publicó el panfleto La era de Tuxtepec en México. O sea Rusia en América, que comparaba la Administración de Díaz con la de los zares.El mexicano entabló en Costa Rica una amistad con el líder independentista cubano Antonio Maceo, con quien contempló luchar en La Habana, donde estuvo meses antes ocultándose de las autoridades mexicanas. Fue protegido por los masones de esa nación.Garza eligió seguir al general colombiano Avelino Rosas y al periodista y escritor Francisco Pereira Castro. En esa época, también había otros colombianos conspirando a favor de un levantamiento armado en su país natal, como el general Rafael Uribe Uribe, amigo de Maceo y quien inspiró al escritor Gabriel García Márquez para crear el personaje del coronel Aureliano Buendía en Cien años de soledad.Finalmente, la guerra civil de Colombia estalló en 1895 y tuvo una duración de cerca de dos meses. Este conflicto no prosperó como los revolucionarios esperaban, pero encendió la mecha en poblados cerca de las fronteras con Venezuela y Panamá. Quienes decidieron luchar en territorio panameño fueron Garza y Pereira Castro, quien viajaron al puerto de Bocas del Toro para ser parte de la movilización, no sin antes esconderse unos días en Nicaragua para no ser perseguidos por las autoridades mexicanas. Ellos formaron parte del asalto al cuartel de policía de la zona, que se gestó el 8 de marzo de 1895. "A las cuatro de la madrugada, el grupo rodeó el cuartel de policía, que servía de cárcel a cuatro delincuentes comunes custodiados por sendos agentes. Los otros veinte se habían embarcado a Colón como guardianes de los presos y los demás servían de vigías en el puerto. Una casa vecina alojaba a los 50 veteranos del Ejército con su capitán", narra el historiador Arango Loboguerrero.Fue en este evento que tanto Garza como Pereira Castro murieron. Tras el hecho, sus cuerpos fueron enviados a una fosa común. El vínculo entre Garza y AMLOLa admiración del presidente de México por Garza no es nueva. López Obrador ha estudiado durante años la vida y obra del periodista y revolucionario mexicano, a grado tal que en 2016 presentó el libro Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o bandido?.La obra editada por Grupo Planeta tiene como propósito "homenaje a ese dirigente y que las nuevas generaciones no olviden que ha habido hombres y mujeres que han luchado por la justicia, por las libertades y la defensa de la soberanía nacional", dijo el autor el 29 de marzo de ese año, durante la presentación del texto. De acuerdo con la AMLOPEDIA, plataforma que recopila la información de todas las conferencias de prensa del político mexicano, el jefe de Estado ha mencionado a este personaje en, al menos, 13 eventos de esta índole.Además, lo ha nombrado en discursos frente a líderes de otras naciones. Uno de los más importantes fue el que pronunció el 8 de mayo de 2022 en su visita oficial a Cuba, donde se reunió con el mandatario Miguel Díaz-Canel. En él, hizo énfasis en las hazañas de Garza en Latinoamérica.Otra ocasión donde el tamaulipeco apareció en los dichos de López Obrador fue el 9 de septiembre de 2023, cuando viajó a Colombia para reunirse con su homólogo, Gustavo Petro.Avances en la repatriación de los restosDesde el arranque de su mandato, López Obrador ha buscado la repatriación de los restos de Garza. Sin embargo, hasta la segunda mitad de 2023 hubo grandes avances en la investigación.El primero de ellos se dio durante septiembre, cuando la canciller mexicana, Alicia Bárcena, se comunicó con su par panameña, Janaina Tewaney Mencomo, para abordar el tema. Ese mismo mes, la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional de Panamá, Yill Otero, se reunió con la comisionada presidencial de México, Laura Moreno Rodríguez, para tratar los detalles sobre la primera fase de exploración en la investigación histórica para ubicar los restos del general mexicano, quien está enterrado en una fosa común del cementerio municipal de Bocas del Toro.El 13 de diciembre del año pasado, la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República (cámara alta) mexicano dio visto bueno para que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) viajen a Bocas del Toro del 25 de enero al 7 de marzo de 2024, con el propósito de ayudar a la búsqueda de Garza.

https://sputniknews.lat/20220331/quien-fue-felipe-carrillo-puerto-el-politico-que-podria-dar-nombre-al-otro-aeropuerto-de-amlo-1123847050.html

https://sputniknews.lat/20231119/el-desfile-civico-militar-que-conmemora-la-primera-revolucion-del-siglo-xx-1145835375.html

https://sputniknews.lat/20221120/por-que-la-revolucion-mexicana-se-considera-la-precursora-de-la-revolucion-rusa-1132693351.html

https://sputniknews.lat/20230704/lo-que-odian-en-pancho-villa-es-la-revolucion-social-mexico-discute-su-centenario--video-1141200359.html

https://sputniknews.lat/20221120/bisnieto-de-emiliano-zapata-luchamos-a-contracorriente-contra-un-zapata-oficial-y-mitificado-1132696244.html

méxico

panamá

cuba

colombia

tamaulipas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

catarino garza, catarino erasmo garza rodríguez, méxico, panamá, andrés manuel lópez obrador, sociedad, porfirio díaz, cuba, colombia, gustavo petro, miguel díaz-canel bermúdez, rangers de texas, tamaulipas, cien años de soledad, 🎭 arte y cultura