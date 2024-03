https://sputniknews.lat/20240303/amlo-se-mete-al-debate-electoral-en-eeuu-con-la-propuesta-para-regularizar-a-trabajadores-mexicanos-1148477774.html

AMLO se mete al debate electoral en EEUU con la propuesta para regularizar a trabajadores mexicanos

La regularización de los trabajadores migrantes mexicanos que llevan al menos 5 años viviendo en Estados Unidos es prácticamente imposible en un año electoral... 03.03.2024, Sputnik Mundo

américa latina

andrés manuel lópez obrador

barack obama

eeuu

méxico

texas

congreso de eeuu

oficina de aduanas y protección fronteriza de eeuu (cbp)

casa blanca

política

Sin embargo, con ese planteamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca incidir en debate en Estados Unidos con una posición que responde a los intereses de México y de los trabajadores migrantes mexicanos con la que incluso pretende influir en la elección del país norteamericano, una postura que no había tenido ningún otro presidente mexicano, afirma el demógrafo del departamento de estudios regionales de la Universidad de Guadalajara y especialista en migración, Alejandro I. Canales. El mandatario López Obrador anunció el pasado 6 de febrero que su Gobierno planteó a Estados Unidos 10 puntos para resolver el problema migratorio que enfrentan las dos naciones, entre ellos la petición de regularizar a los trabajadores migrantes mexicanos que lleven al menos 5 años viviendo en Estados Unidos.Además de solicitar la regularización de mexicanos, AMLO propuso invertir 20.000 millones de dólares en América Latina para combatir las causas que provocan el éxodo de miles de personas y levantar las sanciones a Cuba y Venezuela, de donde son originarios buena parte de los migrantes, entre otras medidas.Para el profesor Rubén Hernández León, director del Instituto Latinoamericano de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y especialista en migración, la petición del presidente López Obrador es "completamente inútil"."Nada remotamente parecido ocurrirá por ser año electoral en Estados Unidos y porque el Congreso de EEUU lleva décadas sin poder generar un acuerdo sobre el tema", dijo el doctor Hernández a Sputnik."A esto se suma el interés político electoral de [el expresidente Donald] Trump y los republicanos de mantener la impresión de que la frontera con México está 'fuera de control'", explicó el especialista de la UCLA.Alejandro I. Canales coincidió en que es improbable que una iniciativa para regularizar a trabajadores migrantes sea aprobada este año en el Capitolio, pero señala que, con su planteamiento AMLO pone la perspectiva de México en el tema migratorio dentro de la campaña electoral en Estados Unidos."Primera vez que un presidente de México hace un planteamiento de este tipo (...) Por primera vez alguien dice algo concreto: hay que apoyar a aquellos candidatos que estén a favor de la migración o por lo menos que no ataquen a los migrantes mexicanos", dijo el profesor Canales.Para el experto, el voto latino en EEUU adquiere cada vez mayor importancia y puede usarse como "moneda de vuelta". "Nosotros ahora tenemos la capacidad de presionar a los candidatos en Estados Unidos, demócratas y republicanos, con un voto con una capacidad de convocatoria que se incline por aquellos que defiendan o por lo menos apoyen los intereses mexicanos; eso es como darle vuelta, a jugar un poco el juego de la política, darle vuelta y decir: mira nosotros te vamos a apoyar si tú nos apoyas".En Estados Unidos, hay aproximadamente 64 millones de hispanos, la mayoría de ellos son mexicanos o de origen mexicano. De estos 64 millones, unos 20 millones son migrantes. De acuerdo a un análisis del Pew Hispanic Center, un think tank estadounidense especializado en temas sociales y demográficos, alrededor de 2,6 millones de estos inmigrantes llegaron a EEUU entre 2016 y 2021.Otro 36% de los inmigrantes hispanos recientes en EEUU son guatemaltecos, hondureños, dominicanos o venezolanos. Cada uno de estos cuatro grupos experimentó un aumento de llegadas recientes de 2010 a 2021. Por ejemplo, el número de inmigrantes venezolanos que han vivido en EEUU durante cinco años o menos aumentó de 40.000 en 2010 a 215.000 en 2021.De acuerdo con los cálculos que ha hecho el profesor Canales, en EEUU hay entre 11 y 12 millones de migrantes mexicanos, a los que se suman otros 18 o 20 millones de descendientes de mexicanos. "Estamos hablando de una energía bastante numerosa y que tiene un peso político cada vez mayor; un peso electoral cada vez más importante", aseguró el investigador.Según datos compartidos por el docente, hoy en día hay entre 4 y 4,5 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos que entraron antes del 2018 y que cabrían en la propuesta de López Obrador."Cuatro millones y medio es una cifra razonable digamos", dijo Canales, quien precisó que, de acuerdo con sus investigaciones, el 25% de ellos, poco más de un millón de personas, entró cuando tenía menos de 15 años. Otro dato importante es que se trata de gente que está entre los 20 y los 50 años, en plena edad productiva, de trabajar y de reproducirse, lo que les abre la posibilidad de legalizar su situación e incluso obtener la ciudadanía americana.Está claro que sin el voto latino Obama no ganaba, Joe Biden no ganaba; y no quiere decir que por eso ya la tenemos, no, pero significa que tenemos un poder, un poder político electoral, una fuerza que la podemos usar, concluyó Canales.

